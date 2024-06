La extenista española Garbiñe Muguruza, nombrada directora del torneo de las Finales WTA de Riad

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La extenista española Garbiñe Muguruza se convirtió este miércoles en la nueva directora de las Finales WTA que se disputan en Riad, primera jugadora en asumir este cargo en el gran evento final de la temporada del circuito femenino de tenis.

La WTA anunció el nombramiento de la exnúmero uno del mundo y campeona de las Finales en 2021 en Guadalajara (México), además de dos títulos de 'Grand Slam'. El pasado mes de abril, el circuito de la WTA desveló que la capital de Arabia Saudí será la sede del torneo de 'maestras' de 2024 a 2026.

La hispano-venezolana, de 30 años, se retiró el pasado mes de abril después de algo más de una temporada fuera de las pistas. "Muguruza trabajará con la WTA, la Federación Saudita de Tenis y el Ministerio de Deportes para supervisar la planificación estratégica y realización del evento para los próximos tres años (2024-26)", dice la nota oficial.

"En particular, trabajará para hacer crecer el perfil del tenis en todo Medio Oriente y desempeñará un papel central en la promoción de estilos de vida saludables entre los jóvenes de la región", añade el comunicado de la WTA en su página web oficial.

"Me siento muy privilegiada de poder contribuir al futuro de este gran deporte como directora del torneo de las Finales WTA de Riad. Sé lo especial que es este evento para nuestras mejores jugadoras y también he visto su potencial para inspirar a comunidades de todo el mundo. Estoy entusiasmada de trabajar con un gran equipo para presentar un escaparate para el tenis femenino que no sólo haga crecer el tenis sino que aliente a todos los fans, y especialmente a las niñas y mujeres, a perseguir sus sueños", dijo Muguruza.

"Garbiñe es un modelo a seguir global que entiende el poder del deporte para marcar la diferencia para personas de todos los ámbitos de la vida. Sé que ella se preocupará por los mejores intereses de nuestras jugadoras, sin dejar de estar dedicada a los objetivos más amplios de participación e inclusión, valores sobre los que se fundó la WTA. Ella es una verdadera campeona, dentro y fuera de la pista, y la candidata perfecta para este papel fundamental en lo que creemos que serán unas Finales WTA emocionantes", afirmó Steve Simon, presidente y director ejecutivo de la WTA.