El exciclista alemán Jan Ullrich quiere hacer las paces con el Tour de Francia

BERLÍN, 25 (dpa/EP)

El exciclista alemán Jan Ullrich, el único de su país en ganar el Tour de Francia, espera llegar a un acuerdo de reconciliación con los organizadores de la 'grande' francesa, cuya edición de 2024 comienza este fin de semana.

"Es momento para que podamos decir que es hora de trazar una línea, reconociendo los errores que cometí. Soy un ganador del Tour de Francia y formo parte de la historia del Tour. (...) Creo que es importante estar abierto al diálogo", apuntó Ullrich a la agencia 'dpa'.

El excliclista, que reconoció haberse dopado en el pasado mes de noviembre en un testimonio incluido en un documental sobre su figura, afirmó que ya pasó mucho tiempo. Este martes se publicó además el libro que acompaña al documental, titulado 'Himmel, Hölle und zurück ins Leben' ('Cielo, infierno y vuelta a la vida'). "Podemos sentarnos a la mesa y hablar de cara al futuro", añadió.

Al igual que su antiguo rival Lance Armstrong, Ullrich es considerado persona non grata por la organización del Tour debido a su pasado de dopaje. Este año, el excorredor, de 50 años, se encontrará en Italia durante los primeros días del Tour debido a una serie de compromisos.

Según comentó, afrontar su pasado de dopaje con el documental, que está disponible en la plataforma de 'streaming' Amazon, y el libro fue "superimportante" para él. "Mi mochila se volvió más ligera", confesó Ullrich.

"Ahora estoy contento de haberlo hecho y sé que no me pasará factura, para mí ya está dicho y elaborado. Por eso estoy seguro de que estoy haciendo una vida normal y de que ya no necesito de los extremos que solía buscar antes", aseguró el exciclista.