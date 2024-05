Los españoles Metreveli, Mottaghinia, Friev y Cuba se quedan sin repescas en el Preolímpico de lucha libre

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los luchadores españoles Levan Metreveli, Moha Mottaghinia, Taimuraz Friev y José Cuba se han quedado este sábado fuera de las repescas para sus respectivas categorías en el Preolímpico Mundial de lucha libre, que se está disputando en Estambul (Turquía).

En 57 kg, debido a una lesión, Levan Metreveli cedió ante el mongol Zanabazar Zandanbud en la fase previa a los octavos de final. Como el deportista asiático no llegó luego más lejos en el torneo, Metreveli se quedó sin entrar en la repesca de su pesaje.

En 74 kg, Moha Mottaghinia ganó por 16-6 al hondureño Luis Isabel Barrios en los dieciseisavos de final y cayó por 5-2 ante el turco Soner Demirtas en los octavos. Ya que el otomano perdió después en las semifinales, a Mottaghinia se le esfumaron sus opciones de la repesca.

En 86 kg, Taimuraz Friev perdió por 3-2 ante Georgy Rubaev en los dieciseisavos de final. De igual manera, el moldavo no avanzó más en el certamen y el español no fue repescado. Mismo destino tuvo José Cuba en 125 kg, pues cayó por 12-2 contra el polaco Robert Baran, pero éste no llegó a la última instancia del torneo y 'condenó' así al español.