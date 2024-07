La española Jessica Bouzas vence en primera ronda de Wimbledon a Marketa Vondrousova, vigente campeona

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La tenista española Jessica Bouzas se impuso este martes en la primera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' del año que se disputa sobre la superficie de hierba, a la vigente campeona del título y número seis del mundo, la checa Marketa Vondrousova, en un partido en el que la gallega fue muy superior, venciendo en dos sets (6-4, 6-2) y en 1 hora y 19 minutos de juego.

Bouzas, de 21 años, hizo historia en su debut en Wimbledon eliminando en primera ronda a la actual campeona del torneo en un partido que dominó de inicio a fin. La española, número 83 del mundo, consigue así su primera victoria en un torneo 'Gran Slam' como profesional.

La española no dio opciones a una Vondrousova especialmente errática en su juego --28 errores no forzados--, así como contemplativa con un servicio que cedió hasta en cinco ocasiones durante el encuentro y con el que cometió siete dobles faltas. Todo lo contrario que Bouzas, que a pesar del bajo porcentaje de primeros --59 por ciento--, se mostró sólida cometiendo únicamente 14 errores no forzados.

Desde el inicio del partido, la gallega demostró querer hacer daño sobre el servicio de la checa. De hecho, la primera rotura de servicio llegaría en el primer juego del partido. Sin embargo, la campeona checa se rehizo y devolvió el golpe a la española en el cuarto juego del partido, rompiendo por primera y única vez en el set el saque de Bouzas.

El golpe definitivo de la española para llevarse la primera manga llegaría con 3-3 en el marcador. En ese momento, la tenista gallega quebró por segunda vez el saque de la checa, 'break' que esta vez sí confirmaría manteniendo su servicio en sus siguientes dos turnos, para acabar llevándose el primer set por 6-4.

Más patente sería la superioridad de Bouzas en el segundo y definitivo set. Como ocurriera en el primero, la joven de 21 años rompió el saque de su rival en el primer juego, pero no sería la única ocasión, ya que también lo lograría en el tercer y séptimo juegos. Tres roturas que, pese a ceder su servicio en una ocasión, provocaron la victoria de la española por un contundente 6-2.

En segunda ronda, Bouzas se enfrentará a su compatriota Cristina Bucsa que se deshizo en primera ronda de la rumana Ana Bogdan en el súper 'tie break' del tercero por 10-5. Antes, ambas tenistas se habían adjudicado un set cada una por 6-4 en un partido que llegó a pararse en dos ocasiones a causa de la lluvia y acabó con el resultado de 6-4, 4-6, 7-6(5) en 3 horas y 15 minutos.