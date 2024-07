La española Jessica Bouzas vence en primera ronda a Marketa Vondrousova, vigente campeona

Jaume Munar bate a Billy Harris y Roberto Carballés pierde ante Alexander Zverev

La tenista española Jessica Bouzas se impuso este martes en la primera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' del año y que se disputa sobre hierba, a la vigente campeona del torneo, la checa Marketa Vondrousova, en un partido en el que la gallega fue muy superior, venciendo en dos sets (6-4, 6-2) y en 1 hora y 19 minutos de juego.

Bouzas, de 21 años, hizo historia en su debut en Wimbledon eliminando en primera ronda a la defensora del título, número seis del ranking mundial, a razón de un partido que dominó de inicio a fin. La española, número 83 del mundo, consiguió así su primera victoria en un torneo 'Gran Slam' como jugadora profesional.

La gallega no dio opciones a una Vondrousova especialmente errática, con 28 errores no forzados, así como contemplativa con un servicio que cedió hasta en cinco ocasiones durante el encuentro y con el que cometió siete dobles faltas. Todo lo contrario que Bouzas, que pese a firmar un 59% de primeros, se mostró sólida cometiendo solo 14 errores no forzados.

Desde el inicio, la gallega demostró querer hacer daño sobre el servicio de su oponente; de hecho, la primera rotura llegó en el primer juego del partido. Sin embargo, la campeona checa se rehízo y devolvió el golpe a la española en el cuarto juego, rompiendo por primera y única vez en el set el saque de Bouzas.

El golpe definitivo de la española para llevarse la primera manga llegaría con 3-3 en el marcador. En ese momento, quebró por segunda vez el saque de la checa, tesitura que esta vez sí consolidó al saque en sus siguientes dos turnos, para acabar llevándose el primer set por 6-4.

Más patente fue la superioridad de Bouzas en el segundo set. Como ocurriera en el anterior, la gallega rompió el saque rival en el primer juego, y además no fue la única ocasión, ya que también lo logró en el tercer y séptimo juegos. Tres roturas que, pese a ceder su servicio una vez, provocaron la victoria de la española por un contundente 6-2.

En segunda ronda, la gallega se enfrentará a su compatriota Cristina Bucsa, que se deshizo en primera ronda de la rumana Ana Bogdan en el súper 'tie-break' del tercero por 10-5. Antes, ambas se habían adjudicado un set cada una por 6-4 en un duelo que llegó a pararse en dos ocasiones, a causa de la lluvia, y acabó en tres horas y 15 minutos.

Mientras, la catalana Rebeka Masarova dijo adiós a la hierba de Londres tras caer por 6-3, 4-6 y 6-2 ante la rusa Liudmila Samsonova, en poco más de dos horas de encuentro. Tampoco pasó a treintaidosavos de final el tinerfeño Roberto Carballés debido a su derrota por 6-2, 6-4 y 6-2 ante el alemán Alexander Zverev, actual nº 4 del ranking de la ATP.

El 0-40 que tuvo Zverev a su favor nada más arrancar el partido hizo presagiar una tarde difícil para el canario, que sí cedió su servicio en el quinto juego y también en el séptimo para perder ese set inaugural en media hora. En la segunad manga, el germano volvió a romper el saque de su contrincante en el quinto juego para consolidar su renta y acelerar.

Con dos sets en el bolsillo, 'Sascha' asestó un golpe a su adversario haciendo 'break' en el primer juego del tercer set. Aunque Carballés de inmediato tuvo un favorable 0-40, lo malgastó y ya fue a remolque hasta certificar su derrota. Por tanto, Zverev pasó de ronda igual que el serbio Novak Djokovic, que ganó por 6-1, 6-2 y 6-2 al checo Vit Kopriva.

En treintaidosavos también estará el mallorquín Jaume Munar, que batió por 6-4, 6-4, 3-6 y 6-3 al británico Billy Harris en dos horas y 46 minutos de partido. En la siguiente fase, el tenista balear se enfrentará al australiano Alex de Miñaur, verdugo de su compatriota James Duckworth por 7-6(1), 7-6(3) y 7-6(4) en más de tres horas de duelo.