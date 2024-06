El español Jorge Prado vuelve a la senda de la victoria en Alemania y recupera el liderato del Mundial

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El piloto español de motocross Jorge Prado se impuso este domingo en el Gran Premio de Alemania para recuperar la senda de la victoria y el liderato del Mundial, mientras que la española Daniela Guillén fue segunda y remontó en la general.

Tras el embarrado Gran Premio de Francia, Prado volvió a hacerse fuerte en la cita germana dominando de principio a fin. El piloto de GasGas había ya marcado los mejores cronos en los libres y los cronometrados el sábado, pero la lluvia apareció como amenazante fantasma y le impidió la victoria en la clasificatoria.

Tim Gajser se llevó la victoria pero con la pista más seca y las profundas roderas habituales en Teutschenthal, la primera manga tenía el nombre de Prado. No salió primero, pero el español se deshizo pronto de Gajser y Coldenhoff y puso tierra de por medio para conseguir una nueva victoria.

La manga sonreía además al gallego con el abandono del francés Romain Febvre, dolido por su lesión en un pulgar, y con el bajo rendimiento de Gajser que al final de carrera se vio superado por Jeffrey Herlings.

En la segunda, Prado fue valiente desde el principio, cambió su valla de salida y logró el preciado holeshot que le permitiría liderar de principio a fin. El español se defendió de los ataques de Herlings y Gajser para lograr su sexto Gran Premio.

El vigente campeón del mundo recuperó además la placa roja de líder del Mundial con dos puntos de ventaja sobre el Gajser. "Había muchas roderas y era fácil cometer errores, pero me he concentrado para no cometerlos y aguantar los ataques de mis rivales. Ha sido un fin de semana perfecto, muy contento con mi pilotaje y con una nueva victoria", afirmó.

Por otro lado, Daniela Guillén terminó segunda después de una gran demostración de fuerza, sufriendo en la segunda manga por dos caídas que le obligaron a remontar, por detrás de la veterana alemana Larissa Papenmeir y por delante de su rival en el campeonato, la holandesa Lotte Van Drunen. Guillén reduce en un punto su desventaja en la general y apunta a las tres siguientes citas para pelear por el título.