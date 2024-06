El español Carlos Alcaraz derrota a Sinner y jugará la final de Roland Garros

El español buscará su tercer 'grande' contra Zverev

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para la final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de imponerse en cinco sets al italiano Jannik Sinner por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 después de un gran 'batalla' de más de cuatro horas de encuentro de un choque repleto de alternativas.

El murciano y el de San Candido, como se esperaba, libraron un sensacional espectáculo en su semifinal de la Philippe Chatrier, donde el futuro número uno del mundo llegó a estar dos parciales a uno arriba antes de sufrir la remontada final del jugador de El Palmar, que encontró su mejor tenis y mayor solidez en el momento adecuado.

El número tres del mundo sigue fiel a su tradición de una final de 'grande' por año. Tras lograrlo en 2022 en la pista dura del US Open y el año pasado en la hierba de Wimbledon, en la primavera de 2024 lo logró en la arcilla roja parisina donde ahora intentará mantener su buena estadística y sumar su tercer 'Grand Slam' ante el alemán Alexander Zverev.

Todo el mundo señala a Alcaraz y a Sinner como los llamados a vivir la rivalidad que tuvo en su momento el 'Big 3' o el 'Big 4' cuando Andy Murray estuvo sano. De momento, ambos son los que lideran esta nueva era y como ya les había sucedido en sus últimos enfrentamientos, volvieron a hacer vibrar a la grada en un partido de mucho desgaste, algo que por momentos pareció a afectar más al futuro número uno del mundo.

Este comenzó arrollador la semifinal, pero poco a poco el español se fue asentando en la pista y su tenis fue el más reconocible, pero no suficiente para desarbolar a un tenista italiano que únicamente no encontró la mejor respuesta en la quinta y definitiva manga donde, con las energías ya más limitadas, no pudo contrarrestar el tempranero 'break' del murciano, que volvió a jugar con nervios acero una situación límite.

El jugador de El Palmar, que ahora intentará emular a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, campeón en París en 2003, cerró el encuentro con 65 golpes ganadores por los 39 del de San Candido que, por su parte, cometió errores no forzados (44 por 58 del español), prueba de la exigencia a lo que ambos se sometieron desde el primer momento y que puso a prueba su físico.

Y el arranque de Sinner fue demoledor. Alcaraz le costó encontrar el ritmo, sobre todo con su derecha, y se vio abajo con mucha desventaja demasiado pronto (4-0). A partir de ahí, lo mejor para el murciano fue que no perdió la calma ante un rival inspirado y que se centró en ir asentándose en la Chatrier.

Eso le fue dando rédito, no para remontar ese primer parcial, cerrado sin problemas por el campeón del Abierto de Australia, pero sí para encontrar su juego. Aún así, el italiano amagó con repetir el guión del primer set cuando rompió a las primeras de cambio, pero esta vez encontró la respuesta del doble ganador de 'Grand Slam', que replicó con cinco juegos consecutivos y dos 'breaks' que le sirvieron para igualar la semifinal.

Alcaraz, apoyado ya por fin en su 'drive', se vino arriba ante un rival que parecía sufrir los mismo problemas de agarrotamiento muscular que había vivido el año pasado el murciano en su semifinal contra Novak Djokovic y que se veía abajo pronto tras un sensacional 'passing' de revés del español.

Pero pese a pedir la atención del fisio por problemas en brazo derecho y en su pierna, el número dos del mundo fue capaz de apoyarse en su servicio y en su derecha para cambiar el devenir del choque. El de San Candido recuperó el saque y fue el que encadenó cuatro juegos seguidos para volver a descentrar a un Alcaraz, demasiado errático con su mejor golpe y que se vio contra las cuerdas y obligado a llevar el choque a cinco parciales.

Sin embargo, demostró una vez más madurez a sus 21 años en la que fue la manga más equilibrada con ambos muy firmes con el servicio y que se decantó de su lado por detalles. El español superó la tensión del 4-4 y se la trasladó a un Sinner en un juego en el que el italiano estuvo 30-0, pero donde el murciano le exigió hasta llevarle a un quinto y definitivo set.

Las cosas comenzaron del mejor modo posible para Alcaraz, que consiguió la rotura sobre el primer saque de su oponente. Ahí, el de El Palmar se aferró a su servicio, sobre todo el abierto con el que hizo mucho daño, para llevarse el partido. Sinner le amenazó continuamente en el tramo final, con un peligroso 0-30 en el sexto juego, pero el murciano tuvo temple y a su tercera bola de partido selló su pase a la final del domingo.

ZVEREV, A SU SEGUNDA FINAL DE UN 'GRANDE'

Enfrente, el español tendrá a un Zverev que, al igual que el italiano, ha sido un fuerte e importante rival en su corta pero exitosa carrera, 4-5 en contra en duelos directos. El alemán superó en la segunda semifinal en París al noruego Casper Ruud, dos veces finalista, por 2-6, 6-2, 6-4, 6-2, pese a perder el primer set.

Zverev jugará su segunda final de un 'Grand Slam', tras el US Open de 2020 que perdió ante el austriaco Dominic Thiem, en una Philippe Chatrier donde hace dos años vivió el momento más duro de su carrera, con la grave lesión de tobillo en la semifinal contra el español Rafa Nadal.

El no tardó en reaccionar después del primer set, con un saque mucho más certero y agresivo al resto. Así, el segundo parcial fue claro para el alemán y, en el tercero, se puso por delante Zverev gracias a un 'break' en el quinto juego que llevó hasta el 6-4. Pese a la resistencia de Ruud, el de Hamburgo confirmó su condición de favorito después de su victoria en Roma.