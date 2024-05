Diego Pablo Simeone: "Viene un verano importante, hemos trazado el camino"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, calificó de "buena" la temporada del conjunto rojiblanco a pesar de faltarles un "paso adelante en el momento más importante" en busca de los títulos, que terminó este sábado con un 0-2 a la Real Sociedad en el Reale Arena.

"Cerramos la temporada de la mejor manera, hemos roto ese escenario que de visitante ganábamos poco, al final somos el cuarto en ganar fuera de casa. Nos faltó dar el paso adelante en el momento más importante para poder ganar algo, estuvimos cerca, pero se trabajó en consecuencia", dijo en rueda de prensa.

"Me pone contento haber llegado a los 76 puntos, el año pasado fueron 77, no es fácil. Nos deja la sensación de entusiasmo, ilusión, de ponernos a trabajar en el verano cada uno en la posición que tiene, para obviamente seguir mejorando el equipo, el club y todo lo que nos rodea", añadió.

El 'Cholo' confesó que toma lección de la temporada e insistió en que el Atlético ya está trabajando en la próxima campaña. "Siempre se aprende de todos los momentos de la temporada. Nos quedan cosas para crecer, estuvimos muy cerca de cosas bonitas. Es una buena temporada, dimos lo mejor cada uno. Volvimos a competir bien. De los últimos seis partidos, ganamos cinco y hay un montón de cosas que son positivas", afirmó.

"Tenemos que buscar lo mejor que se necesita para el equipo. Hemos hablado, hemos trazado el camino que sabemos que tenemos que recorrer. El club tendrá que trabajar y nosotros hacer mejores a los futbolistas que puedan llegar. Viene un verano importante, para trabajar bien, y seguir generando lo que le pasa al Atlético de Madrid, que parezca normal otra vez en Champions, ganar de visitante. La exigencia la ponemos nosotros, está bien que nos la pidan", añadió.

Simeone terminó sin hablar de los que se irán, sólo del 'Profe' Ortega. "Estos últimos días fueron duros. Me quedo con las personas, poder estar con muchos de ellos que quizá no estén, tener una relación extraordinaria. La salida del Profe es importante, ha dado todo, nos ha enseñado a competir, me enseñó a mí cuando era joven, estuve 17 años con él y le quiero mucho, le deseo lo mejor", zanjó.