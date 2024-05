Diego Pablo Simeone: "Hay una afición imbatible que nos genera jugar con un plus"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no quiso hablar de objetivo cumplido después de vencer al RC Celta este domingo y dejar atada la participación en la próxima Liga de Campeones, y celebró tener "una afición imbatible".

El preparador argentino confesó que esperaba el partido duro contra los gallegos, que resolvieron con gol de Rodrigo de Paul en el minuto 84. "Sí, estoy viendo al Celta desde su cambio de entrenador, le ha agregado mucho chico joven, orden defensivo, juego de contragolpe complicado, con la calidad de Aspas", dijo.

"Fuimos de más a menos en el primer tiempo, pudimos haber acabado con ventaja. No tuvimos contundencia y ellos no tuvieron situaciones importantes. En el segundo tiempo fuimos al revés, los cambios le dieron vitalidad al equipo, nos dieron fuerza. Tuvieron la de Aspas, nosotros tuvimos dos de Memphis, de Morata, de Barrios, nos quedamos con el pensamiento de que el equipo, cuando tuvimos la capacidad de interpretar el partido, fuimos mejores", añadió.

El 'Cholo' explicó su celebración y los gestos a la afición en el Metropolitano. "Nosotros hemos generado esa exigencia y bienvenida sea. El apoyo incondicional que tenemos con nuestra gente. Esta fuerza en casa, que se repite y se repite, no es sólamente por lo que nosotros podemos dar, si no hay una afición extraordinaria, imbatible en ese sentido, nos genera jugar con un plus. Existe y se ve, ojalá que lo podamos seguir repitiendo por mucho tiempo", dijo.

Además, el técnico rojiblanco fue preguntado por las 400 victorias que sumó en el Atlético. "No lo analizo, miro para adelante, como he buscado ser siempre. No me detengo. Sé lo que quiero, sé lo que busco, estoy convencido de por dónde es el camino y seguiré empujando hasta el último día que esté aquí", afirmó.

"Siempre hago la valoración al final de la temporada, nos queda un punto, necesitamos seguir en esta línea. Hemos mejorado en la parcela defensiva, por un trabajo más colectivo. No vamos a cambiar, queremos ganar al Getafe y seguir partido a partido hasta el final, después valoraremos", terminó.