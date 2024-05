Danny León: "Valoro mucho haber estado en los primeros Juegos del 'skate', hacer doblete sería increíble"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El 'skater' madrileño Danny León valora "mucho haber estado en los primeros Juegos de la historia" de la disciplina en Tokio, hace tres años, aunque "hacer doblete" y sacar el billete a París 2024 "sería increíble", y aunque sabe que es "muy difícil", quiere conseguirlo "como sea" para después "ir a ganar y 'matar'" por una medalla.

"El cuerpo está reventado, pero las posibilidades que hay son bastante altas. En el último campeonato de Dubái, iba el 16 en el ránking mundial, quedé primero y subí al noveno con muchos puntos. Ahora no hay nada asegurado, nos la jugamos mucho en el Preolímpico, hay que mantenerse con los pies en la tierra y pensar con cabeza, darlo todo", analizó el mostoleño en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por su patrocinador Red Bull en Villaverde.

El 'skater' realizó estas declaraciones antes de acudir al Preolímpico de Shanghai (China) de la semana pasada donde no pudo avanzar a la final, por lo deberá sacar su plaza en el último torneo en Budapest (Hungría), del 20 al 23 de junio. "Para llegar a París, me da igual en la posición que me clasifique mientras esté dentro, será un reset y empezar desde cero", advirtió.

"Mientras llegue a los Juegos me da igual, cuando llegue a los Juegos y compita, de esos 22 que somos, creo que pasan ocho a la final, entonces mi objetivo es estar entre esos ocho e intentar hacerlo lo mejor posible, pero con cabeza y estrategia, porque el nivel es muy alto, es muy difícil", reflexionó.

Ya visualizando sus opciones en la capital francesa, Danny León, campeón del Pro Tour de Dubái en marzo, reconoce que "no hay otra opción que ir a ganar y 'matar'". "Sí que tengo esa miel en los labios por lo que pasó en Tokio y voy a por todas en París. Aunque ya sólo ir a los Juegos es algo 'heavy' que la gente tiene que saber", subrayó, después de que en Tokio compitiera con los ligamentos cruzados rotos.

"Valoro mucho el haber estado en los primeros Juegos Olímpicos de la historia, eso para mí es increíble. Y poder hacer doblete e intentar estar segundo, eso es como otro logro, es una meta increíble. Obviamente, todos queremos esa medalla y estamos luchando todo el mundo por ella. Además la he visto que la dan con un maletín de Louis Vuitton", bromeó.

A León le "da igual si es oro, plata o bronce", pero quiere colgarse una presea. "Obviamente, vamos a por el oro, que es muy bonito y me encantaría tener uno como Alberto Ginés, que ya me lo ha enseñado el suyo de Tokio, lo he tenido en mi mano y he dicho 'Qué cabrón, esto lo quiero yo', y tengo esa ambición", confesó sobre un encuentro con el campeón olímpico en escalada. "Pero también soy realista y digo que todos son muy buenos y puede ganar cualquiera", agregó.

"HAN GANADO CON EL 'SKATE' EN LOS JUEGOS, HASTA LOS 'HATERS' LO VIERON"

El de Móstoles celebró que el estreno del 'skate' en los Juegos de Tokio afectase "positivamente" a la disciplina. "Tenemos, por ejemplo, este 'skate park' de Villaverde y los Ayuntamientos están apoyando más. Aunque hace falta que apoyen más todavía e incluso que escuchen a los propios 'skaters', que a veces construyen absolutas mierdas...", reivindicó, sin esconder que "ahora" tiene "más visibilidad y un poco más de ayuda que antes".

"Y, negativamente, muchos niños empiezan a patinar para ir a los Juegos. Esa visión es errónea en el 'skate' y la esencia que tenemos es de una cultura detrás, fuera de las competiciones, como somos personalmente con otros 'skaters', esa integración social que existe", relató.

El madrileño, de 29 años, apuntaló la cultura que rodea al 'skate' como una de sus esencias. "Da igual lo que te guste, pero nos une una tabla con cuatro ruedas, y lo bien que te lo puedes pasar solo patinando, y desarrollando tu creatividad, porque no existe una guía de trucos, y con los Juegos la gente intenta hacer los trucos que hacen en los Juegos", expresó.

Y aseguró que el Comité Olímpico Internacional "ganó" con la participación del 'skate' en Tokio, porque "los deportes con más visibilidad de los Juegos fueron surf, 'skate' y escalada". "Te guste o no que estemos en los Juegos, la gente lo veía, hasta los 'haters'. Ha habido más visibilidad, creo que ahora los Juegos y todo esto ha crecido más y son por estos deportes urbanos", defendió.

Por ello, cree que al 'break' le ocurrirá lo mismo. "Me parece la hostia, a mí me encanta. Si han metido el 'skate', ¿por qué no el 'break'? Es un deporte urbano de la calle, la gente dice 'No debería estar o no tiene mérito', he leído comentarios que no tenía tanto mérito como el atletismo, pero yo creo que tiene incluso más", manifestó.

"EL 'SKATE' ES UN DEPORTE URBANO Y HUMILDE"

"La gente no lo ve como la disciplina deportiva al uso. Si se puede competir, es un deporte, es la definición de deporte y el 'break' lo tiene, tiene un uno contra uno, tres contra tres, grupales, tiene de todo. Y me jode que no vaya a estar en Los Ángeles, que supongo que tendrá su trasfondo, pero es una pena", añadió.

Sin embargo, la 'fiebre' por el 'skate' debido a su entrada en los Juegos no han cambiado a León, que lleva ya 20 años practicando este deporte. "Yo siempre digo que soy Peter Pan. Tengo ese espíritu de niño y cuando me preguntan en el barrio '¿Y qué haces con tu vida?' Yo les digo que hago lo mismo que hacía de pequeño, patinar", afirmo orgulloso.

"Me encanta viajar. No soy millonario y estoy muy lejos de eso, pero humildemente tengo un sueldo con el que puedo vivir, me lo paso muy bien y tengo cabeza como para seguir viviendo de ello un tiempo", celebró el deportista olímpico.

Así, argumentó que el 'skate' siempre será "un deporte urbano" y "humilde", sin "ese peligro de que te crezca la fama". "Personalmente, yo me siento igual, sigo en el mismo barrio, con los mismos amigos. Es superimportante cada uno tener su propia esencia y que se mantenga, porque hay que saber adaptarse a los tiempos que van cambiando. Pero es importante que cada uno sea como es, y eso es lo que crea o marca la diferencia, que yo creo que es lo que le gusta a la gente", explicó.

Por esto, cree que improvisar en los ejercicios "es muy importante". "Yo lo sigo haciendo. En Dubái me perdí en la ronda, casi me caigo, e improvisé el siguiente truco y el siguiente y dije '¡Buah!'. Hay niños que empiezan, preparan su ronda, se pierden en la ronda y no saben continuar, y se nota que le falta la consistencia, que han perdido el 'flow', y eso baja puntuación. Pero yo voy con todo, voy a tope. El que patina, patina todo y se adapta a todo", resaltó..

"Yo soy 'skater', pero Danny León es el 'skater' que patina y mucho más. Tengo a mis amigos, soy de Móstoles, me gusta hacer otras cosas, pero el 'skate' es parte de mí, es lo que ha definido mi carácter, la gente que he conocido, todo lo que he viajado. Gran parte de la persona que soy es gracias a todo lo que me ha dado el 'skate' y este mundo, nunca se va a ir de mí", sentenció el madrileño.