Dani Carvajal: "Nos miran por cómo jugamos, hemos sido superiores"

El lateral se ve como el mejor del mundo en su puesto y confía en llegar a la final de Berlín

El jugador del Real Madrid se despidió de Nacho y confirmó el adiós también a Joselu

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El lateral derecho de la selección española Dani Carvajal valoró como normal que se vea a España como una de las favoritas a ganar la Eurocopa 2024 después de una gran fase de grupos, al tiempo que destacó la unión del vestuario y, en clave Real Madrid, se despidió de Nacho y de un Joselu que confirmó irá a Catar.

"A nivel de continuidad y nivel, es mi mejor temporada. Valorando este último año creo que sí, me lo creo siempre (el mejor lateral derecho del mundo). Nos da confianza el míster. Pensamos que somos muy buenos y depende de lo que hagamos en el césped, de momento lo estamos haciendo muy bien", dijo este jueves en una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Carvajal valoró el apoyo a la selección desde España. "Pasa un poco en la vida. Siempre se valora más a lo de fuera. Te acostumbras a lo que tienes y fuera impresiona más. Tenemos una generación muy buena, veníamos de un listón muy alto. Vinimos con humildad y ahora tenemos que demostrar el nivel que podemos dar", afirmó.

"Quiero llevar a España a la final de Berlín, ojalá ganarlo, estar en el once del año en The Best y ganar ese premio. Llevo muchos años trabajando y sería un premio individual que me haría mucha ilusión. Va a ser mi primer partido en fase eliminatoria, ni en Catar ni en Rusia estuve. Lo afronto con mucha ilusión", añadió.

"Nos han metido en ese bombo de candidatas, pero más que favorita, nos miran por cómo jugamos y el fútbol que hemos desplegado. Teníamos un grupo muy difícil, hemos sido superiores y nos gusta que reconozcan lo que estamos haciendo y no nos saquen de las candidatas", apuntó.

España se medirá el domingo a Georgia en octavos de final de la cita alemana, rival que tuvieron en la fase de clasificación para la Eurocopa, con dos partidos bien distintos. El jugador madrileño apuntó que el duelo será más parecido al 3-1 en Valladolid, y no al 1-7 en Tiflis. "Habíamos perdido en Escocia, había que ganar. Fue un partido irreal. Intentaron la presión arriba y nos impusimos", dijo.

El de Leganés apuntó que prefiere enfrentarse "a los mejores", como le tocaría a España en caso de avanzar por un lado del cuadro donde están también Alemania, Portugal, Francia y Bélgica. Además, Carvajal confesó que el buen ambiente en el vestuario de la selección le recuerda al del Real Madrid esta temporada. "Es verdad que en el Madrid el vestuario ha sido impresionante. El mayor ejemplo ha sido Kepa, que viene cedido por la lesión de Courtois, le gana el puesto Lunin y todos los días ha trabajado como el que más, con una sonrisa", confesó.

"Aquí tenemos también un vestuario muy sano, todos trabajamos a una, no ves una cara larga", apuntó, antes de referirse al estilo de una España que no depende tanto de tener mucho tiempo el balón. "Influye el tipo de jugador. Con extremos tan verticales como Lamine y Nico, hace que el fútbol sea más directo. Pero desde el primer día de Luis nos transmitió que tenemos que tener el balón para hacer daño y ser verticales", afirmó.

"Cada en su papel, como extremos son muy importantes para nosotros, pero la EURO de Fabián o Rodri es de alto nivel. Todos al final. Tenemos un grupo fantástico", añadió, elogiando también a un Jesús Navas que forzó contra Albania pese a un duro golpe para que Carvajal no tuviera que arriesgar jugando apercibido de sanción.

Por otro lado, el jugador del Real Madrid se refirió al adiós de Nacho, que se confirmó este jueves con destino al Al-Qadsiah, y confirmó el inminente de Joselu, quien además es su cuñado. "Es entendible cada situación. Me da mucha pena, llevo toda la vida con Nacho. Se va levantando la Champions y siendo importante. Le ha costado tomar la decisión pero es lo que ha decidido", dijo.

"Joselu, me da pena, estamos todo el día juntos. Fui uno de los que recomendó su fichaje al club. Entiendo que con la llegada de Mbappé y Endrick va a tener menos oportunidades, y tiene una oferta de fuera que económicamente es irrechazable. Iremos a visitarle a Catar", apuntó sobre el delantero español.