Dani Carvajal, MVP de Wembley: "La determinación es clave en mi carrera"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal fue elegido 'Mejor jugador' de la final de la Liga de Campeones este sábado en Wembley, autor del 0-1 que cambió un guión que había sido favorable al Borussia Dortmund hasta entonces, haciendo gala de la "determinación" que ha sido "clave" para su carrera.

"No sabría explicarlo. Es una felicidad inmensa. Un partido muy complicado, ya lo dijimos. La primera parte hemos salido vivos, el Dortmund ha sido bastante superior. Sabíamos que iba a llegar nuestro momento", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Carvajal insistió en que fue una final de sufrir, pero el Madrid se mantuvo de pie para encontrar su momento en los últimos 20 minutos. El lateral, entre jugadores mucho más altos, fue decisivo rematando un saque de esquina en área pequeña, después de haber tenido otra opción muy parecida poco antes.

"Este año he subido a los córner, la determinación es clave para mí, en mi carrera. Avisé con una y la segunda la he enchufado. Yo prefería ganarla más holgado. El Dortmund estaba en la final por méritos propios y en el primer tiempo no hemos merecido ni el empate. Esto es fútbol, los palos, hemos sabido sufrir", terminó.