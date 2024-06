El CSD celebra que el 'flag' sea olímpico en 2028 en la recepción a las campeonas de Europa de fútbol americano

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero, ha expresado su ilusión por que el 'flag' vaya a ser olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028 en la recepción este miércoles a la selección española femenina de fútbol americano, que recientemente se proclamó campeona de Europa.

En un acto celebrado en la Sala Samaranch del CSD, el director general de Deportes ha felicitado a toda la delegación por el título continental conseguido en Calatayud, el primero para España en la modalidad de 'tackle' en categoría femenina.

Además, Fernando Molinero ha expresado su "ilusión" por que el flag vaya a ser una disciplina olímpica en 2028. Así, ha destacado que del fútbol americano español no sólo "se habla en presente sino también en clave de futuro", mostrándose convencido de que, tras este reciente éxito en el Campeonato de Europa, "las selecciones españolas van a seguir demostrando de lo que son capaces" en sus próximos compromisos.

Como ha detallado el director general de Deportes, aun habiendo en España poco más de 5.000 licencias de fútbol americano -de cuales menos de 1.000 son femeninas-, las deportistas están "consiguiendo que el tackle y todas las disciplinas de este deporte vayan creciendo" en el país.

"En ese camino de crecimiento, vais a encontrar siempre al CSD", ha asegurado Fernando Molinero, que ha hecho entrega junto al presidente de la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), José Luis Soler, del trofeo de campeonas de Europa a una de las capitanas del equipo, Cristina Gómez, y al seleccionador, Manu Ibáñez.

José Luis Soler ha reconocido el talento de las jugadoras y jugadores, tanto de tackle (casco y coraza) como de flag (modalidad sin contacto). "He sido siempre consciente de que tenemos talento, mucho talento. Pero ganar estas competiciones requiere no solo talento, sino también esfuerzos, medios y suerte. Puedo afirmar, de nuevo, que tenemos talento. Y que tanto jugadoras, como entrenadores, fisios y todos aquellos que nos ayudáis con el día a día, hacéis un gran esfuerzo. La suerte ha aparecido por rachas. Unas veces sí, otras no. Pero no ha habido un momento de desfallecimiento", ha señalado el presidente de FEFA.

Soler ha augurado que este título europeo "es sólo el principio de la historia que el tackle femenino español va a escribir en los próximos años".

NUEVOS ACUERDOS DE PATROCINIO

Además del reconocimiento a la selección femenina de tackle, durante el acto celebrado en el CSD se ha presentado el acuerdo de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) y la FEFA.

"No somos una entidad que invierta en deportes ni en demasiados patrocinios. Siempre cantidades muy modestas y relacionadas con la actividad de los Gestores Administrativos. Pero os aseguro que he hecho mío y de mi Junta de Gobierno el mismo reto que os habéis marcado vosotros: que el flag español llegue a Los Ángeles 2028", ha asegurado el presidente de ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero.

Por último, se han presentado las equipaciones de Luanvi con las que España jugará el Campeonato del Mundo de Flag en categoría absoluta femenina y masculina y el campeonato de Europa sub-17 masculino y femenino y sub-15 mixto.

Al acto ha asistido el director comercial de la marca deportiva, Antonio Expósito, quien ha manifestado su satisfacción por colaborar con FEFA y el flag español, y confía en poder construir, junto con el CSD, la federación y los Gestores Administrativos de Madrid, el camino para llegar a Los Ángeles 2028.