(Crónica) Paul McGrath y Quique Llopis firman dos platas europeas para España

Mechaal y Ndikumwenayo, cuarto y quinto en otro 5.000 de Jakob Ingebrigtsen

Sexto puesto para Crespí en los 100 y pleno para la final del 800

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El atleta español Paul McGrath se colgó la medalla de plata este sábado en los 20 kilómetros marcha del Campeonato de Europa que se está disputando en Roma, mientras que Quique Llopis fue también subcampeón continental en 110 metros vallas, segunda y tercera medalla para España tras el bronce que ganó Marta García en la primera jornada del viernes con el 5.000.

El catalán, campeón de Europa Sub-23 el año pasado, se subió al podio con un tiempo de 1:19:31, a 18 segundos del oro del sueco Perseus Karlström y por delante del italiano Francesco Fortunato. En cuanto al resto de españoles, Diego García Carrera, plata y bronce en los últimos Europeos, no tuvo su día y fue decimocuarto, mientras que Alberto Amezcua no terminó la prueba.

"Muy contento, orgulloso del trabajo realizado, muchas ganas de esta recta final de cara a los Juegos Olímpicos. Estaban mis padres, mis tíos, también de Escocia, amigos, mucha gente, gracias a ellos lo he conseguido. Me quedo con ver a toda mi familia orgullosa", dijo en una entrevista a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), recogida por Europa Press.

El flamante subcampeón de Europa confesó que fue a por el oro pero Karlström, con cuatro medallas mundiales y, ahora, dos continentales, no aflojó a pesar de que parecía que se le hacía larga la carrera. "Me notaba bien, me faltaba algo de fuerzas al final, quizá la táctica no ha sido la mejor, ha sido como un combate de boxeo. Me ha ganado pero espero que la próxima se pueda intercambiar el resultado", añadió el español.

McGrath confirmó en su primera gran cita con la selección absoluta lo que venía avisando en categorías inferiores. El catalán, que el pasado mes de febrero se ganó su billete a París 2024 venciendo en el Campeonato de España por delante de Álvaro Martín, doble campeón del mundo, firmó una plata sin discusión y tuvo a tiro el oro hasta la entrada al Estadio Olímpico de Roma.

En la segunda vuelta al Stadio dei Marmi, McGrath se colocó ya en posiciones de podio, con miedo a que Karlström rompiera demasiado pronto la carrera. El también español Diego García Carrera acompañó la delantera, pero la lucha parecía cosa de dos. El alemán Christopher Linke, Fortunato y el finlandés Aku Partanen apretaron para no permitir ese dúo letal, comandado mediada la prueba por un McGrath lanzado hasta que se llevó un aviso de sanción.

El sueco también sobrevoló la penalización, pero arriesgó para atar el oro, algo que McGrath, en su primera vez, no lo tuvo tan claro. Además, como confesó después, las fuerzas ya fallaban y la plata, sin peligros por detrás, fue más que premio, enjuagando además la pena de la marcha española después de que Laura García-Caro dejara escapar el bronce en el último metro el viernes.

El atletismo español tenía otras dos finales señaladas a última hora. Quique Llopis logró la plata en la final de los 110 metros vallas, con el defensor del título, el también español Asier Martínez, cuarto, penalizado por una amarilla en una salida falsa. Llopis hizo marca personal en semifinales y también en la final, un 13.16 con el que logró su primera gran medalla absoluta.

"No me lo acabo de creer. Ahora, a seguir trabajando como hasta ahora, a asimilar todo. He pegado un grito, liberar tensiones de algo que llevo tiempo buscando, que creo que podía conseguir. Me he quitado un gran peso de encima", dijo el subcampeón Llopis.

El campeón fue el italiano Lorenzo Simonelli, con 13.05, y Llopis, por la calle siete, fue siempre en posición de plata. Mientras, Martínez tuvo que cuidar de no penalizar de nuevo y, lastrado en la salida, fue remontando hasta acariciar el bronce. El navarro tropezó con la última valla perdiendo las opciones de volver a subir al podio, con un cuarto puesto empatado (13.45). En su regreso a la competición dos años después por lesiones, Orlando Ortega se quedó en las semifinales.

Además, en la final masculina del 5.000, España tenía las bazas de Thierry Ndikumwenayo, Adel Mechaal y Sergio Jiménez. En una carrera de muchos golpes, salvando las caídas los tres, la opción de medalla estuvo en Mechaal y Ndikumwenayo, quienes terminaron finalmente cuarto y quinto, 24º Jiménez.

El noruego Jakob Ingebrigtsen cumplió con su favoritismo ganado su tercero oro europeo seguido en la distancia, con un ataque indiscutible en la última vuelta. Con la campana, Mechaal y Ndikumwenayo apretaron los dientes en busca del podio, tras una buena estrategia y fuerzas para llegar al momento álgido con opciones, pero el británico George Mills y el suizo Dominic Lobalu se quedaron la plata y el bronce en el esprint.

La última prueba fue la final de los 100, donde se había ganado un sitio a pulso y desde las series Guillem Crespí. El velocista español fue sexto, con una mejor marca personal de 10.18, en el oro y la plata italianos de Lamont Jacobs y Chituru Ali.

PLENO EN EL 800 PARA LA FINAL

Además, en el 800, los españoles Álvaro de Arriba, Mohamed Attaoui y Adrián Ben hicieron pleno con los billetes a la final de este domingo, un pleno nunca visto. El salmantino fue tercero en la primera de las dos semifinales, mientras que Attaoui lo dio todo en los últimos 250 metros para ser segundo en la suya. Ben, campeón de Europa bajo techo el año pasado, no falló siendo cuarto.

La noticia triste del día fue la lucha de Eusebio Cáceres, un hombre que cuenta sus Campeonatos de Europa por finales, que no pudo competir en la de longitud debido a los problemas musculares sufridos durante la calificación de ayer, undécimo fuera de la mejora de una prueba en la que el griego Miltiadis Tentoglou batió el récord de los campeonatos con 8.65.

En sesión matinal, Daniel Arce se metió en la final de los 3000 obstáculos, que será el lunes, y Maribel Pérez y Berta Segura avanzaron a semifinales de 100 y 400 metros. Arce ganó la segunda de las 'semis' con una suficiencia que promete, con un tiempo de 8:21.46. "Que Italia me devuelva lo que me debe", dijo en referencia a la medalla de bronce que le aguarda (aún no existe comunicación oficial por parte de European Athletics) por el positivo del transalpino Ahmed Abdelwahed en Múnich 2022.

Por otro lado, Fernando Carro vivió un nuevo infortunio en la misma carrera, con una primera caída que le hizo sangrar y lesionarse para poco después chocar de mala manera con un obstáculo. El madrileño abandonó la pista olímpica de Roma en silla de ruedas. Igualmente, el campeón continental Sub 23 Alejandro Quijada se quedó fuera al ser decimocuarto, a dos segundos de los tiempos de pase.

Mientras, Maribel Pérez tuvo una carrera complicada en los 100, con una amarilla por una falta de salida, después un pinchazo, pero logró acabar cuarta con 11.41, penúltimo tiempo que avanzó a las semifinales de este domingo, en busca de repetir entre las mejores como en Múnich 2022. Por su parte, Berta Segura tuvo susto en la última recta pero pudo vivir de liderar muchos metros su serie de 400 para llegar a las 'semis' con el cuarto crono, un 51.92 que supone nueva marca personal de la catalana.