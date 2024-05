El CPE solicita "una revisión integral" en las obras del Camp Nou por sus accesos para personas con discapacidad

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, ha informado este jueves de un convenio firmado con el FC Barcelona bajo el propósito de fomentar "una revisión integral" en las obras de remodelación del Spotify Camp Nou "para que las personas con discapacidad tengan facilidades para acceder."

"Esta mañana he estado firmando un convenio con el presidente del Barça. Están reconstruyendo el campo, que va a ser el más grande, más de 100.000 espectadores. Y nosotros hemos firmado ese acuerdo para que se haga una revisión integral y se puedan corregir algunos aspectos para que las personas con discapacidad tengan facilidades para acceder, para moverse, para ser uno más", dijo Carballeda durante un evento de prensa en el madrileño barrio de Usera junto al artista urbano Okuda.

"Tiene mucha relación con el deporte. No solo se hace fútbol allí en el estadio, se hacen muchos acontecimientos y cualquier persona en una silla de ruedas, con un bastón o con otra discapacidad puede ir como los demás y debe de tener facilidades para sentirse en igualdad de condiciones y que esas barreras no le recuerden permanentemente eso de 'me ha tocado ser un discapacitado en la vida'. Creo que me entendéis", señaló el presidente del CPE ante periodistas y deportistas.

"Es nuestra pelea continua por la eliminación de barreras para que nuestra vida, la de cuatro millones y medio de ciudadanos que en España nos ha tocado vivir con una discapacidad, sea un poquito mejor para nosotros y para los que vengan en el futuro", apostilló Carballeda.