Cibeles agasaja al Real Madrid con miles de aficionados

Los campeones de Europa llegaron a la diosa en autobús descapotado tras su visita al Ayuntamiento

Martínez-Almeida: "El Real Madrid es el icono de esta ciudad"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid completó su paseo triunfal por las calles de la capital este domingo con su tradicional visita a Cibeles, después de cumplir con los actos institucionales en el Ayuntamiento, donde miles de personas agasajaron al flamante campeón de Europa.

Con el sol ya cayendo, los artífices de la decimoquinta Champions, lograda el sábado en Wembley ante el Borussia Dortmund, hicieron acto de presencia en una plaza a reventar, igual que todas sus calles adyacentes, desde varias horas antes. Del Ayuntamiento, que siguió a la visita a la Comunidad de Madrid, salieron ya en un autobús descapotado que agrandó la sensación festiva.

La plantilla blanca pudo sentir el calor de la gente agolpada por alguna de las principales arterias de la capital, por Alfonso XII, Alcalá, Colón y Recoletos hasta llegar a Cibeles. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, repitió su foto con el puro y las gafas de sol, como había prometido, y sobre las 21.30, con algo de retraso en lo programado, la expedición llegó a Cibeles.

El himno del club y el 'campeones, campeones' fue el recibimiento, hasta que los protagonistas tomaron la pasarela levantada en la fuente. El capitán, Nacho Fernández, fue el primero en tomar la palabra. "Muchas gracias por el recibimiento. Ha sido una temporada espectacular, ver la felicidad de todos es lo mejor que nos puede pasar. Este Madrid es increíble porque consigue cosas increíbles, no nos cansamos de ganar", dijo.

Después, el micrófono fue de mano en mano, aunque en su mayoría, Dani Carvajal, Lucas Vázquez o Vinícius, para quien pidieron el Balón de Oro, fue para entonar cánticos que siguieron los aficionados. De nuevo, como en el balcón de la Comunidad en Sol, Toni Kroos fue de los más aclamados, en su despedida del club tras diez temporadas y 23 títulos, manteado por sus compañeros.

El alemán, además de agradecer "el cariño de diez años inolvidables", apuntó a Fede Valverde como su sucesor en el número 8 y el uruguayo no dudó en corresponder. Luka Modric también se dedicó a cantar y Ancelotti 'empujó' Arda Güler a decir las cuatro palabras que sabía de español. El técnico fue breve también: "Gracias a vosotros, 90 minutos en el Bernabéu son 'molto longo'".

Después de corear el 'Hey Jude' por el inglés Bellingham y, seguramente, viendo el retraso en la programación pendientes de llegar al Santiago Bernabéu para la traca final, la función empezó a tocar su fin. Nacho se subió a lo más alto de la Cibeles para enfundarla de bandera y bufanda, y levantar trofeo de la 'Champions', acompañado después por Modric, Carvajal y Kroos.

Los jugadores dieron una vuelta de honor a la diosa, agradeciendo el cariño de la gente que abarrotó la zona con muchas horas de espera. Las risas, las fotos y la bromas siguieron en el autobús, de nuevo en camino destino al Bernabéu, con el 'We are the Champions' que les habían recibido en la sede del Ayuntamiento.

Antes de ir a visitar a la diosa, los campeones de Europa hicieron ahí la última parada institucional. El presidente del club, Florentino Pérez, y el capitán, Nacho, entregaron una réplica de la 'Orejona' y dos camisetas, una de ellas dedicada por toda la plantilla, al alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien correspondió con la figura de una menina.

Martínez-Almeida, que sufrió las bromas de varios jugadores por su colores rojiblancos del Atlético de Madrid, obsequió a Nacho, Carvajal, Kroos y Modric, los cuatro jugadores en activo con seis Copas de Europa, con un libro titulado 'Madrid de blanco'.

Tras la emisión de un vídeo con momentos de la final contra el Dortmund, Martínez-Almeida tomó la palabra. "Es heroico y una hazaña lo que habéis logrado en los últimos diez años. Nos traéis la decimoquinta Copa de Europa con el presidente más laureado de la historia del club. Gracias por asombrar al mundo", dijo el alcalde.

"El Real Madrid es una familia y esa es una de las claves de vuestros éxitos. Uno de los cuñados nos llevó a Londres y el otro nos ha permitido ganar esta copa. Es tan asombroso ganar 6 Copas de Europa en diez años como la naturalidad con las que las ganáis. El Real Madrid es el icono de esta ciudad", añadió.

Después, fue el turno de palabra de Florentino Pérez quien destacó los "valores" del cuadro blanco. "La respuesta a lo que hace el Real Madrid tiene que ver con valores como el trabajo, el sacrificio, el afán de superación o la solidaridad. Aquí vinimos hace tan sólo unas semanas con la Liga 36 y prometimos que este equipo iba a intentar con todas sus fuerzas conseguir la decimoquinta Copa de Europa", afirmó.

"Esta nueva Champions se la ofrecemos a todos los madridistas y también a todos los madrileños. Cuando se preguntan cómo es posible lo que hace el Real Madrid se obtiene la respuesta en estos valores que tienen que ver con el trabajo, el sacrificio, el afán de superación, la humildad, el respeto o la solidaridad", añadió.

El último en tomar la palabra fue el capitán Nacho. "Estamos aquí otra vez, alcalde, y estamos muy felices. Lo prometimos y lo que prometemos, lo cumplimos. Las familias, como este gran club, consiguen los sueños y estamos aquí para cumplirlos", afirmó, con el cierre del acto en una foto de familia antes de partir a Cibeles.