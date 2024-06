Chus Mateo: "No recuerdo nada parecido a lo de Rudy, qué bonito cuando la gente te quiere tanto"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, afirmó que no recordaba "nada parecido" a lo vivido este lunes por Rudy Fernández, que fue agasajado por la afición del WiZink Center durante 15 minutos tras la victoria ante el UCAM Murcia, algo que "denota el cariño" que le tiene la grada, mientras que pidió no relajarse pese a la ventaja en la final de la Liga Endesa porque su rival "no se va a dar por vencido".

"Como jugador es uno de los mejores que ha dado el baloncesto de nuestro país y hoy se ha demostrado algo más, esa comunión que ha generado con los madridistas. Esos 15 minutos coreando su nombre denotan el cariño que le tiene la afición y los muchos valores deportivos y humanos que ha transmitido a lo largo de su carrera", indicó Mateo en rueda de prensa.

El entrenador madridista considera que el balear "se identifica absolutamente con lo que significa el escudo del Real Madrid". "Es muy merecido lo que ha recibido, pero la serie no está acabada y si las circunstancias le impiden volver aquí me alegro de que haya podido recibir ese merecido aplauso", confesó.

"No recuerdo nada parecido", recalcó sobre la ovación de cuarto de hora que recibió el jugador. "Qué bonito cuando la gente te quiere tanto. Ha sido emocionante verle llorando y con todo el pabellón coreando su nombre", agregó.

El entrenador madrileño apuntó que "este calendario castiga mucho" y que "aunque los jugadores se cuidan, es difícil". "El cuerpo dice basta y hay que tomar decisiones, y hacerlo mejor así porque además ha hecho un partidazo", aseguró Mateo.

En cuanto a la victoria ante el UCAM, cree que hicieron "un partido muy práctico" y donde "sin jugar brillante" fueron "capaces de encontrar" su momento "contra su defensa y su zona". "Lo mejor es que seguimos siendo sólidos en rebote y en defensa, les hemos dejado en un 29 por ciento en tiro de dos y eso dice mucho de nuestra defensa", señaló.

"La temporada no está acabada, tenemos que seguir peleando porque en Murcia va a ser difícil y no queremos que haya relajación. Tenemos que estar preparados para nuestro momento allí, nos gustaría conseguir el tercer punto lo antes posible, pero que venga cuando tenga que venir", añadió. "Murcia no se va a dar por vencido, va a querer agradar a su gente, así que intentaremos estar con la cabeza fría y hacer nuestro baloncesto, nuestro estilo y esperar nuestro momento para que cuando llegue, intentar cogerlo", sentenció.