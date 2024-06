Chus Mateo: "No recuerdo muchos equipos que hayan ganado 72 de 86 partidos en una temporada"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, consideró que habían ganado "justamente" el 'Playoff' final de la Liga Endesa ante el UCAM Murcia y se mostró "superorgulloso" de sus jugadores, a los que achacó el "mérito" de haber ganado en esta temporada 72 de los 86 partidos disputados, algo que no cree que sea muy habitual.

"Creo que hemos ganado justamente este 'Playoff'. Hemos sido superiores, hemos jugado muy bien y hemos entendido bien cómo ganar el título. Estoy superorgulloso de los jugadores que tengo, del grupo de trabajo que tengo, de toda la gente que trabaja alrededor del equipo", señaló Chus Mateo tras el partido.

El madrileño, "una persona a la que le gustan las cosas sencillas", prefiere ahora "tomarse unas vacaciones y pensar con tranquilidad" lo que han hecho esta temporada. "Hemos ganado 72 partidos de 86, no recuerdo yo que haya muchos equipos que hayan hecho esto en una temporada, es un mérito enorme lo que han hecho los chicos", remarcó.

Mateo celebró que se repusieran "de un mal momento" tras perder la final de la Euroliga que evitó que pudiese haber sido una temporada "perfecta". "Pero no lo ha sido porque perdimos un partido en una final en la que era muy difícil ganar, pero aún así estoy absolutamente orgulloso del trabajo hecho por mis jugadores, por mi 'staff' y el que he hecho yo", subrayó.

"Estoy muy contento de llevar dos años al frente de Real Madrid, de haber sido capaz de haber ganado cinco títulos con este equipo, con el club que tengo en mi corazón y ojalá que podamos seguir aumentando esto en el futuro", añadió el entrenador del Real Madrid.

Este alabó la "fortaleza mental encomiable" de su equipo, que tras perder la final continental fue capaz de afrontar el 'Playoff' ante el Barça días después. "Perder la final de la Euroliga no ha sido un traspié, ha sido deporte. Es una pena que la hayamos perdido, pero ganar o perder en deporte es, a veces, una línea muy, muy fina", advirtió.

"Estoy muy contento, sobre todo por la responsabilidad que supone el estar a cargo de una responsabilidad. Siempre estás mirado con lupa, hay gente que te quiere, gente que no tanto, gente que te critica por tu toma de decisiones, pero es normal. Lo único que hago es hacer mi trabajo, honestamente, el que no le guste lo siento mucho, mala suerte, al que le guste, fantástico. Tengo mi familia en mi casa, siempre, pase lo que pase, voy a tenerla y es lo único que me preocupa realmente", resaltó.

El entrenador madridista no se olvidó del rival, con el que hay que "quitarse el sombrero el año por la temporada que han hecho". "Han sido capaces de hacer cosas grandísimas. Hoy hemos estado en un pabellón donde la gente está absolutamente identificada con el equipo. Hay magia y la gente se identifica con su equipo y eso no se hace de la noche a la mañana", sentenció.