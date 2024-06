Carlos Sainz: "Una veces se aplican las reglas y otras, no"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostró contrariado con el distinto criterio de los comisarios para aplicar "las reglas" aunque confesó que no tuvo muchas opciones en el Gran Premio de España, donde Red Bull y McLaren demostraron estar a otro nivel y Mercedes también estuvo fuera de su alcance.

"Los comisarios aplican unas reglas y yo creía que él había hecho algo parecido a lo que me pasó a mí en Miami. Te demuestra que hay veces que se aplican y otras no. No pasa nada, son las carreras", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrileño se refirió así a un incidente que tuvo con Lewis Hamilton, aunque el de Ferrari no tuvo muchas opciones en pista con una estrategia que terminó sufriendo con neumático duro. "Ha sido una batalla dura, bonita, he salido al ataque, intentando pasar a los Mercedes, luego nos hemos ido a la ruta de intentar parar pronto, hacerles el 'undercut', al final nos ha forzado a ir a una blanda, media, dura, que no ha funcionado", afirmó.

"Había que intentarlo. Red Bull y McLaren están en otro nivel, y Mercedes un paso por delante, empieza a ser algo en lo que hay que trabajar. En estos circuitos de curva larga media rápida nos cuesta más, hay que trabajar en mejorar el coche en este tipo de circuitos", terminó.