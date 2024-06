Carlos Sainz y el rumor de fichar por Williams: "Me hace reír"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz, actualmente en Ferrari, admitió este jueves que le "hace reír" el rumor que circula en el mundillo de la Fórmula 1 sobre su posible fichaje por Williams, señalando que "no hay nada cerrado" todavía sobre su futuro en el Campeonato del Mundo.

"No, lo único que puedo decirte es que no hay nada cerrado", dijo Sainz desde Montreal ante una pregunta del medio especializado 'The Race'. "He visto noticias en los medios, no sé si en España, y a gente diciendo que he fichado [por Williams]. Si miras esas cosas, me hace reír porque recuerdo haber visto noticias hace tres meses de que había fichado por Mercedes y de que había fichado por Red Bull", contestó.

"Ahora, obviamente, esos escenarios no van a ocurrir. Así que es curioso que ahora la gente diga que he firmado por Williams. Me hace reír, pero a veces esto queda un poco impune para algunos medios de comunicación. Y no me refiero a vosotros porque estáis muy metidos en la Fórmula 1 y sabéis cuándo se ha firmado algo o no", espetó Sainz.

"Solo puedo decirles que obviamente me preocupa que la gente pueda salirse con la suya en ese tipo de cosas", agregó el piloto madrileño en este 'canutazo' de prensa. "Pondré todo en perspectiva. Consideraré seriamente todo lo que hay dentro de ese contrato que firme", subrayó.

Además, explicó su postura. "Sigo creyendo firmemente que en la Fórmula 1, para tener éxito, se necesita un proyecto a medio y largo plazo. No creo que vayas a tener éxito nunca en la Fórmula 1 si vas un año a algún sitio solo por ganar y luego te marchas", argumentó.

"Se necesita un proyecto adecuado para que esas cosas ocurran. Creo que 2025, 2026, 2027 y 2028 me ofrecen una buena oportunidad para encontrarlo", aseguró. "Ya he dicho que creo que 2026 será una lotería. Vosotros habéis visto las normas de hoy en día. Cuando les eché un vistazo, me parecía imposible predecir quién será competitivo", avisó.

"En este momento, vosotros veis tal vez con una perspectiva un poco dramática no estar en un coche competitivo para 2025 o 2026. Pero creo que 2026 será de tanto cambio que tal vez el futuro me depare algo realmente positivo", auguró en la víspera del Gran Premio de Canadá.

Tras no responder una pregunta específica sobre Williams, Sainz describió como "buenas opciones" lo que ha recibido para negociar y se congratuló por poder elegir. "Me he sentido querido con todas las personas con las que he hablado. He sentido que la gente realmente me quiere en su equipo y esto me hace sentir orgulloso y positivo sobre el futuro", concluyó el madrileño desde el Circuito Gilles Villeneuve.