Carlos Sainz: "Había oportunidad de ganar, hemos sido muy rápidos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se quedó con "lo positivo" de haber sido "muy rápidos" este domingo en el Gran Premio de Miami, aunque lamentó la "oportunidad de ganar" perdida, con un cuarto puesto en la victoria de Lando Norris (McLaren), a quien le sonrió la fortuna en un coche de seguridad.

"Por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal. He tomado nota y he hecho lo mismo que me venían haciendo a mí toda la carrera, he empezado a ser más agresivo. Creo que había una gran oportunidad de hacer un podio e incluso ganar la carrera, tenía un gran ritmo y he hecho una muy buena salida", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrileño explicó sus distintos percances, con Oscar Piastri (McLaren) y con un Sergio Pérez (Red Bull) que estuvo cerca de dejarle fuera en la primera curva. "De repente, creo que ha sido Checo ha llegado y nos ha echado a todos de pista sin control. Por una vuelta no hemos cogido el coche de seguridad que nos hubiese hecho ganar la carrera, si hubiésemos aguantado una vuelta más fuera. Es un punto de suerte eso, pero hemos sido muy rápidos toda la carrera y hay que quedarse con lo positivo", afirmó.

"Me alegro mucho por Norris, hay días que haces todo perfecto y haces cuarto, hoy le ha tocado un poco la lotería con el coche de seguridad pero ha ganado una carrera que se merecía", añadió.

Además, Sainz no quiso hacer una cruzada española en contra de las sanciones, como ya inició Fernando Alonso tras el Sprint del sábado, pero se mostró sorprendido por el criterio. "Opino de consistencia. Hoy me ha sorprendido que a Piastri no le ha caído penalización y no me ha devuelto la posición", terminó.