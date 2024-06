Carlos Sainz: "Por alguna razón que no entendemos nos está costando"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) explicó que no saben el motivo del bajón de los coches rojos en el Gran Premio de Canadá, después de dominar en Mónaco, y apuntó que fue al límite en la última vuelta de la Q2 tratando de avanzar antes de perder unas décimas valiosas por culpa de la lluvia.

"No ha sido dramática porque ya sabíamos desde los libres 3 que nos estaba costando mucho en este circuito a los dos coches, por alguna razón que no entendemos, los Ferrari no hemos ido bien en esta pista", afirmó serio en declaraciones a Dazn.

El madrileño apuntó al agarre y a la dificultad para "calentar neumáticos", y valoró esa última curva en la que perdió el control del coche cuando llevaba tiempo para pasar a la Q3. "Había empezado ya a llover, venía ya jugándomela, y en la última curva que ya estaba lloviendo bastante lo he pagado", terminó.