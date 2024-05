Carlos Alcaraz: "Tenía agujetas y debí ser más fuerte mentalmente"

El español mira a Roma tras caer en Madrid con la esperanza de dejar atrás las dudas físicas y con su juego

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz confesó los problemas físicos y mentales que encontró este miércoles en la derrota (4-6, 6-3, 6-2) contra el ruso Andrey Rublev en cuartos de final del Mutua Madrid Open, sacando cosas positivas de la capital y la confianza en crecer en el torneo de Roma, siguiente Masters 1000, como próxima parada.

"Duele perder, duele tener opciones y no aprovecharlas. Ha sido un día difícil después del partido de ayer. Llevaba bastante tiempo sin jugar un partido exigente y hoy me he levantado con agujetas en todo el cuerpo, el antebrazo estaba ahí, y hoy me ha pasado un poco factura", confesó en rueda de prensa.

El doble campeón en la Caja Mágica no pudo exigir a un Rublev que cuajó una remontada perfecta. "No le quito crédito al partido de Rublev. Mentalmente he sido un poco más débil. Estaba quejica, me he quejado bastante. Me duele tener opciones y no aprovecharlas, sobre todo que sea por mí. Te da pocas Rublev y cuando las tienes y fallas, duele. Debía haber estado más duro, más fuerte mentalmente, esperar otra oportunidad. Eso me ha pasado factura", afirmó.

"Es una semana muy positiva, no sabía si iba a poder jugar cuando llegué. Hemos llegado a cuartos, grandes partidos a un nivel bueno, así que en general ha sido positivo. Ni mi equipo ni yo pensábamos que iba a llegar donde he llegado. Una vez entro en pista no me gusta perder, da igual que no tenga las mejores sensaciones, pero si miramos el global, ha sido una semana muy buena", celebró.

Además, Alcaraz explicó el debate interno que sigue su juego buscando mejorar como tenista sin perder su pegada, con el añadido de la lesión que le mantenía inactivo desde el torneo de Miami. "He sido número uno por la alegría de mi juego, pero voy creciendo y dando importancia a los momentos, que no debería, voy madurando para lo bueno y para lo malo. Debo tener esa frescura pero quizá en mi cabeza, en momentos, le doy importancia. Tengo que manejar las situaciones de otra manera, espero que sea para mejor", dijo.

"Voy a estar con la protección en el antebrazo en Roma, también espero con cariño a Djokovic (bromeó). Pensé más en el antebrazo hoy que en días anteriores. Después de jugar tres horas ayer, sabía que iba a sentir alguna cosa, o iba a pensar en ello. No pude empujar a Rublev al límite y así es difícil", insistió.