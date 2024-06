Carlo Ancelotti: "El Real Madrid no irá al Mundial de Clubes"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este lunes que su equipo, "como otros clubes, rechazará la invitación" de la FIFA para jugar el 'nuevo' Mundial de Clubes el próximo verano, porque la entidad les "quiere dar" 20 millones, la misma cantidad por disputar todo el torneo que lo que "vale un solo partido" del club madridista.

"La FIFA se olvida de que los futbolistas y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad por todo el Mundial. Como nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", afirmó el italiano en declaraciones a 'Il Giornale' recogidas por Europa Press.

El de Reggiolo, de 65 años, niega así que el club blanco vaya a participar, por cuestiones económicas, en el nuevo formato del Mundial de Clubes que organiza la FIFA el próximo verano. Este se disputará en Estados Unidos, del 15 de junio al 13 de julio del próximo año, con la participación de 32 equipos.

Ancelotti aseguró que "Madrid es especial" en su carrera, aunque el AC Milan está en su "corazón" y ocupa "una gran parte" de su vida profesional. "El Real es el Real, ¿qué puede haber mejor? Aquí hay un respeto por la historia, todos los futbolistas del pasado están presentes en las fotografías de la Ciudad Deportiva", elogió.

Y en el Real Madrid que él entrena, el croata Luka Modric "es un ejemplo único de calidad y personalidad". "Desgraciadamente, Kroos ha decidido parar, es alemán en sus elecciones pero seguirá viviendo en Madrid, le dije que si en otoño lo reconsidera, una llamada y empezamos de nuevo", comentó sobre la retirada del '8'.

Además, el preparador italiano valoró el comienzo de la Eurocopa este viernes, y precisamente se interesó por el equipo germano. "Tengo mucha curiosidad por Alemania en casa, tiene un equipo interesante", analizó, mientras a Italia le "ha faltado relevo generacional tras ganar la última edición".

"Así que no sé realmente cuáles pueden ser nuestras posibilidades. Seguiré los partidos por televisión, con la suerte de la diferencia horaria que me permitirá verlos por la mañana", agregó.

Finalmente, Ancelotti destacó la "presión" continua y el "peso de la responsabilidad" en la carrera de un técnico, que "se vuelve demasiado". "La obsesión se apodera de uno. También le pasó a Arrigo Sacchi", dijo sobre las situaciones de Jürgen Klopp y otros entrenadores que han dimitido a final de temporada.

"Mantengo la pasión, así vivo el partido, mi trabajo, siempre he llevado este equilibrio conmigo, he superado momentos no siempre positivos, después de mi experiencia con el Everton estaba fuera del radar, pensaban que ya era viejo. Luego en el Nápoles lo mismo", zanjó.