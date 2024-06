Carlo Ancelotti: "Ha sido una temporada de diez"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el Borussia Dortmund ha jugado "mejor" en la final de la Liga de Campeones, en la que se ha impuesto el conjunto blanco (0-2) culminando "una temporada de diez", y ha señalado que en este club "no hay peligro de tener la barriga llena".

"Muchas veces me preguntáis qué nota me pongo. Nos ponemos un 10 esta vez. Esta temporada ha sido una temporada de 10, porque lo hemos manejado muy bien. En mi equipo, mis jugadores han sido espectaculares", declaró en rueda de prensa. "En este club no hay peligro de tener la barriga llena", advirtió.

Además, el técnico italiano destacó que esta temporada han tenido "muchísimos problemas". "Hemos perdido jugadores de calidad y hemos suplido esto, sobre todo, con un compromiso de sacrificio colectivo. Esto es lo que ha pasado hoy. En la previa les he dicho que esta Champions se gana con el sacrificio y con la calidad, solo una no es suficiente. Esta plantilla me deja muy satisfecho porque no siempre jugamos a tope, pero nunca nos rendimos, siempre peleamos", subrayó.

Respecto a qué dijo a sus jugadores en el descanso, aseguró que necesitó "aclarar un poco las cosas". "Era bastante claro cómo quería jugar el Dortmund, lo ha hecho muy bien, con transición. Nosotros no hemos sido capaces de tener equilibrio para manejar bien esta transición, hemos perdido muchos balones en campo contrario, nos estuvimos bien colocados. Hemos pensado que cambiar el sistema nos vendría mejor. La cosa ha salido mejor, han salido con mejor actitud en la segunda parte", apuntó.

"En fútbol, cuando tú perdonas, el riesgo de encajar o de perder la ventaja es muy grande. Honestamente, ellos han jugado mejor que nosotros, han tenido más oportunidades que nosotros en la primera parte, nos han dejado vivos con el partido igualado en la segunda parte. En el momento en el que hemos empezado a jugar mejor, a tener más equilibrio, hemos ganado el partido", analizó.

También destacó que Toni Kroos "ha terminado en lo más alto" su carrera a nivel de clubes. "Ha tenido huevos para acabar. Es una leyenda de este club y creo que todos los madridistas agradecen lo que ha hecho, no solo a nivel de juego, sino por la actitud, la seriedad, la profesionalidad... Toni nunca ha fallado un día en estos 10 años que ha jugado para Real Madrid. Le he dicho 'si tú cambias ideas, estamos aquí'", bromeó.

"Hemos perdido un jugador muy importante para nosotros. Como siempre hemos hecho, nos adaptaremos a las características de los jugadores que tenemos. No tendremos a Kroos, tendremos que jugar de manera un poco distinta, pero tenemos jugadores fantásticos y recursos para ser competitivos", añadió sobre la ausencia del alemán.

Por último, Ancelotti confesó que en ningún momento había pensado en tener una segunda etapa tan exitosa en el Real Madrid. "Era difícil pensar que se podía hacer algo así en tres años, ganar dos Copas de Europa en tres años. No era tan sencillo, con un equipo que está cambiando poco a poco. Para mí ha sido un regalo volver, un gran regalo, lo estoy disfrutando e intentando sacar mi mejor versión", manifestó.

"El Real Madrid es una familia en donde todos trabajan, donde hay un ambiente muy sano, muy limpio, con historia y tradiciones. Trabajar en una familia es mucho mejor que trabajar en una industria. Nos sentimos en casa cuando trabajamos día a día en Valdebebas", finalizó.