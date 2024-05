El Campeonato del Mundo de J70 de Palma alcanza el tope de inscritos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Campeonato del Mundo de J70, que se celebrará en Palma del 13 al 22 de septiembre, ha alcanzado el tope de inscritos a poco más de dos semanas para cerrar el plazo de inscripción, el próximo 1 de junio.

El campeonato organizado por el Real Club Náutico de Palma, que tomará el testigo del St. Petersburg Yacht Club de Florida -sede del Mundial de 2023, con 83 participantes-, ha alcanzado no sólo la cifra máxima establecida por el comité organizador de 99 equipos preinscritos, sino que además se ha creado una lista de espera que ronda los 30 equipos.

El barco británico 'Brutus III' de Tom Mallindine y Charlie Thompson defenderá su cetro de campeón mundial en aguas de la bahía de Palma ante 98 rivales. Las principales flotas del mundo se darán cita en Palma, siendo la delegación norteamericana, con 15 equipos, la más numerosa, seguida de la española, con 12 unidades, y la italiana y brasileña, con siete barcos, hasta un total de 27 países.

La flota española tendrá mucho potencial con equipos experimentados -las primeras unidades llegaron a España en 2014- como los barcos vigueses 'abril verde' y 'abril rojo' de Luis y Jorge Pérez Canal respectivamente, o el 'Marnatura' de Enrique Freire y patroneado por Luis Bugallo. Canarias se presenta el 'Hang Ten-Hnos Berga' de Jorge Martínez Doreste y el 'Monjo' de Luis Martínez Doreste.

Los barcos barceloneses serán el 'Tenaz' de Pablo Garriga y el 'Noticia' de Luis Martín de Cabiedes. Por parte de Santander estará el barco de José María 'Pichu' Torcida y por Denia el 'Let it be' de Marcelo Baltzer, y Palma contará con tres unidades: el 'Balearia' de María Bover, el 'Nautia.net' de Miguel Coll y el 'Patakín' de Luis Albert, con el medallista olímpico Joan Cardona entre sus filas, único representante español en el pasado Mundial de Florida.

Además del defensor del título, el 'Brutus III, también aspirarán al título los norteamericanos 'Catapult' de Joel Ronning, el 'Dark Energy' de Laura Grondin, el 'Rowdy' de Richard Witzel y el 'Savasana' de Brian Keane; el monegasco 'GSpot' de Giangiacomo Serena di Lapigio; y los italianos 'Notaro' de Luca Domenici y 'Petit Terrible-Adria Ferris' de Claudia Rossi.