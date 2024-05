El Barça Femení ofrece el 'póker' en un baño de masas en Barcelona

El equipo fue recibido por miles de aficionados en la Plaça Sant Jaume en su visita a Generalitat y Ayuntamiento

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El Barça Femení celebró este domingo con las autoridades y con la afición la consecución de la Liga de Campeones Femenina, conquistada este sábado en Bilbao frente al Lyon francés, y el 'póker' de títulos en una Plaça Sant Jaume abarrotada con miles de 'culers' y con la visita al Palau de la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona.

Un auténtico baño de masas para las campeonas de Europa, con toda la plantilla junto al cuerpo técnico, encabezado por su entrenador, Jonatan Giráldez, y con el presidente blaugrana, Joan Laporta, presidiendo esa delegación que primero ofreció el 'póker' de títulos ganados este año (Supercopa, Liga, Copa de la Reina y 'Champions') al presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y después al alcalde, Jaume Collboni.

Las campeonas llegaron a Sant Jaume a pie, escoltadas por la afición desde Via Laietana --donde se bajaron del bus-- y portando los cuatro títulos y las camisetas conmemorativas con el lema 'Movem el món' ('Movemos el mundo'), con una banda sonora en la que no faltó uno de los himnos de este equipo; el 'Sweet Caroline', cantado a pulmón por jugadoras, 'staff' y afición.

La fiesta no había hecho nada más que empezar, pero los parlamentos institucionales en el Palau de la Generalitat dieron lugar al momento más formal. En él, el presidente catalán les dio la bienvenida y felicitó al equipo por la gesta.

"Hoy el protagonismo es sobre todo de estas jugadoras extradionarias. El país tuvo dos sentimientos, emoción tras el partido de ayer donde se logró un hecho histórico. Pero también creo que hay otro sentimiento. La esperanza que este equipo ha sido capaz de transmitir a los niños y niñas. Habéis abierto la puerta a las niñas a este deporte y habéis dejado grabadas unas páginas en la historia de Catalunya", les dedicó.

Por su parte, el presidente blaugrana, Joan Laporta, calificó de "gran gesta" lo hecho por el Barça Femení. "Desde que ganamos, estamos celebrando esta gran gesta. El pueblo de Catalunya, los aficionados del club, los representantes del país, nos habéis dado una cierta representatividad y con esta victoria damos contenido al ser 'más que un club'", manifestó.

Y más emotivo estuvo todavía un Jonatan Giráldez que deja el club para irse a Estados Unidos, pero que se va siendo un gallego "medio catalán". "Me gustaría aprovechar el momento para dar las gracias a las jugadoras por estas temporadas y especialmente por esta última. He trabajado muy a gusto, he ido cada día a trabajar contento y me siento un privilegiado. He sido muy feliz en el Barça y siempre lo llevaré en el corazón", reconoció.

Unos parlamentos cerrados por la capitana Alexia Putellas, que cerró el 2-0 de la final de la 'Champions' con su gol en el descuento. "Hemos conseguido la tercera, dos de seguidas, algo muy difícil de hacer. Y conseguir los cuatro títulos todavía es más complicado, es algo nunca antes hecho. Gracias al trabajo de mucha gente, que hacen que podamos trabajar cada día y rendir en el campo. Lo más importante es pedir un gran aplauso a este 'staff' y a estas jugadoras que son historia. Iremos a por más, seguiremos buscando ganar todas las temporadas", prometió.

Ya en el balcón del Palau de la Generalitat, casi todas las jugadoras cogieron el micrófono y volvió el tono festivo y más loco. "Ya la volvemos a tener aquí. Gracias por acompañarnos toda la temporada y por estar hoy aquí, en un día tan mágico. No os queremos aburrir con parlamentos, pero os cantaremos una canción: 'oh le le, oh la la, ser del Barça es lo mejor que hay'", arrancó Alexia.

A Aitana Bonmatí la afición le cantó 'MVP!, MVP!' (fue la mejor jugadora de la final) y la '14' respondió: "Volvemos a estar aquí, la hemos traído a casa y ya la tenemos aquí". Pero el alma de la celebración en el balcón de la Generalitat fue Claudia Pina, que ejerció de anfitriona y se atrevió con el típico 'bote, bote, madridista quien no bote'.

Tras cruzar la Plaça Sant Jaume, llegó el turno del recibimiento en el Ajuntament de Barcelona. Y el alcalde, Jaume Collboni, les dio la enhorabuena. "Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias por estas 48 horas de ilusión. Este triunfo tiene un valor histórico, sois campeonas de todo. Este equipo no es que sea el mejor del mundo, sino que está haciendo historia", empezó el alcalde.

"Estoy seguro que si hace años recordábamos los equipos de Cruyff, en unos años recordaremos los de Alexia y Aitana. Gracias por inspirar a todas estas niñas, a ayudar en la lucha por la igualdad. Gracias a las pioneras, allí en 1970 cuando jugaron el primer partido en el Camp Nou. Sin ellas esto tampoco sería posible", recordó.

Tras casi dos horas de celebración, cánticos, himnos oficiales y oficiosos, parlmentos institucionales y proclamas no tan formales, el Barça Femení al completo regresó al bus para dar por acabada una fiesta que puede ser también histórica, con la afición en la calle volcada en el Barça Femení. Esta vez, sin la presencia de un equipo masculino que ha cerrado la temporada en blanco, sin títulos.