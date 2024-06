Antonio Martín, tras la retirada del 'Chacho' Rodríguez: "Se va un Mickey Mouse de esto"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, ha afirmado este miércoles que "se va un Mickey Mouse" tras conocerse la retirada de Sergio Rodríguez como deportista profesional, así como el presumible adiós a las canchas de Rudy Fernández, a quien ha descrito como "un referente para muchísima gente".

"Yo cambio mucho de opinión y antes decía: 'No hay que abrir en exceso el grifo de la nostalgia'. Bueno, pues ahora voy a reivindicar que hay que abrirlo y además a lo bestia. Porque es que se va magia, se va un Mickey Mouse de esto, se va el 'Chacho'", declaró Martín durante la presentación oficial de Wilson como proveedor de los balones para las competiciones de la ACB a partir de la temporada 2024/25.

"Y se va Rudy, que ha sido como una especie de referente para muchísimos jugadores, para muchísima gente. Es verdad que es parte de un ciclo, pero asumirlo cuesta. Es verdad que hay gente que viene detrás, joven, que tiene capacidad para ser Mickey Mouse y capacidad para ser Rudy, pero el primer golpe te lo llevas igual", argumentó.

"Todos podíamos tener sospechas de que podía pasar, pero es que hay jugadores que tienen una magia especial. Y estos dos... pues lo vamos a notar. No sé si se cierra un ciclo, porque a mí en esto de la generación de talento y la sorpresa de jugadores que explotan no me gusta hablar de ciclos, pero sí son, por decirlo, dos adioses que a mí no me hacen ninguna gracia", valoró el presidente de la ACB.

Respecto al nuevo acuerdo para las pelotas de cada torneo, Martín se congratuló. "Aparte del balón, hemos llegado a un acuerdo de más cosas. Yo creo que la marca Wilson a nosotros nos refuerza. Es un acuerdo multianual, todo lo que hemos hecho hasta llegar a este acuerdo da muy buena sensación. Cuando alguien tiene mucho deseo y tiene mucho interés en hacer las cosas, luego al final esas cosas funcionan. Y esa intencionalidad que han tenido ellos pues la verdad es que nos ha volcado hacia ellos de una manera determinante", admitió.

"Nuestros socios, cuando entran en esta propiedad, no suelen irse pronto. Y hemos batido récords con Endesa y con otras marcas. Entonces, intentamos que se sientan muy partícipes de esta casa y que trabajemos muy en diálogo, no como gente extraña", aseguró sobre la marca Wilson.

"Para ellos es muy importante, por un lado, el que capitalice hacia las categorías inferiores, hacia los niños, que ni están federados ni necesitan jugar. Pero es que nosotros nos alimentamos también de eso. Y cuando hablo de nosotros, hablo de todos nosotros, de que esa cantera de aficionados siga creciendo y vaya aumentando", añadió Martín.

Por otra parte, elogió el nivel de la Liga Endesa 2023/24. "Que esté un Unicaja de campeón de la liga regular y que el UCAM Murcia haya estado en el play-off final de liga yo creo que es bastante indicativo de cómo se desarrolla esta competición y de por qué tiene ese nombre y esa atracción que tiene. Estamos muy contentos", aseveró.

"En cifras, las audiencias han mejorado mucho con respecto al año pasado. Creo que tenemos que seguir trabajando en el sentido de generar comunidad transversalmente, en lo que es lo analógico, lo presencial y lo digital. Seguimos trabajando en ello. Somos pocos, pero con muchas ganas", auguró el máximo dirigente de la ACB.

"Nosotros tratamos de analizar [el curso] con un periodo de por lo menos un mes, porque en cuanto acabamos esta temporada tenemos que estar pendientes todos de la siguiente. Sobre todo nos vienen muy pronto las cosas de la siguiente y nos damos un tiempo para hacer un balance, pero a simple vista te diré que es una temporada satisfactoria", respondió finalmente a un periodista.