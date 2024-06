Ana Peleteiro: "Iván Pedroso es el mejor en hacer que te lo creas"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La atleta española Ana Peleteiro advierte que "nunca" tuvo ninguna duda de que iba a volver a rendir al nivel que está demostrando en las últimas competiciones tras ser madre en este ciclo olímpico e insiste en que está "segura" de que logrará superar los 15 metros en los Juegos Olímpicos de París, al tiempo que valora el trabajo de su entrenador, Iván Pedrosa, "el mejor en hacer que te lo creas", y su "rivalidad supersana" con la venezolana Yulimar Rojas.

"Yo nunca tuve ninguna duda. Era la única junto con mi marido que no la tuvo, porque hasta incluso mis padres llegaron a dudar sobre eso", afirmó Peleteiro sobre su vuelta a la competición tras ser madre, en una entrevista con Europa Press antes de la presentación del documental 'Detrás de la Medalla', producido por 'Danone YoPro' junto a 'LaSexta', del que es una de las protagonistas.

La gallega señaló que tenía "claro el proceso que iba a tener que transitar", y que por eso, se supo "rodear de los mejores profesionales para llegar y poder lograrlo". Como claves de este proceso, la reciente campeona de Europa de triple salto, apuntó "la paz mental, la ayuda durante el postparto, y la relación con Iván Pedroso", su entrenador.

"El tener una relación como tengo con mi marido (el también saltador Benjamin Compaoré), que estoy feliz, tranquila y con sosiego, hace que yo pueda trabajar bien y sin ningún tipo de problema", dijo la atleta, que también destacó como fundamental "llamar a la puerta de Crys Díaz", su entrenadora personal, para que le ayudase durante el embarazo para que el postparto "fuera lo menos duro posible".

Y luego está el vínculo con Iván Pedroso. "Iván y yo somos personas que a lo largo de nuestra historia como atleta y entrenador hemos chocado en muchísimas ocasiones. Siempre lo hemos sabido solucionar porque somos dos personas a las que nos gusta hablar", señaló la medallista olímpica en Tokio.

La saltadora no esconde que ambos tienen su "carácter", pero que desde que es madre, fluyen "mucho mejor". "Hay mucho más respeto, hay mucha más comunicación y él entiende que mi vida ha cambiado, y que por eso tiene que adaptarse un poquito más a mis horarios y a mis necesidades", declaró.

El siguiente gran objetivo para Peleteiro serán los Juegos de París, a los que ve "como otro Mundial u otra gran competición". "Creo que me va a dar una confianza extra haber estado en Tokio a un gran nivel para afrontar estos Juegos incluso mejor", reiteró la gallega sobre una cita en la que no sueña con la medalla, sino que la ve "posible".

La actual campeona de Europa no tiene "ninguna duda" de que logrará saltar más allá de los 15 metros en la capital francesa. "Sé que si llego con salud, tanto mi trabajo como mi perseverancia, mi dedicación y la planificación de Iván, van a hacer todo para que se realice. No garantizo que sea campeona olímpica, pero sí que es un objetivo que tengo claro y que sé que voy a ir a por él, y que si me tengo que tirar de cabeza para llegar, me voy a tirar", remarcó.

Su entrenador además es el preparador también del hispano-cubano Jordan Díaz. La atleta tiene claro que Pedroso "tiene mucha suerte porque siempre suelen llegar grandes talentos", como ella o el mencionado Díaz. "Ni Iván es el mejor entrenador del mundo ni Jordan es el mejor del mundo, ni yo ni Yulimar. Es una relación de 50-50. Iván tiene una buena metodología y creo que en Guadalajara se reúnen unas características de entorno que favorecen al alto rendimiento", destacó Peleteiro, que incide en lo positivo del "ambiente que se respira" en ese grupo.

"TENGO UNA RIVALIDAD SUPERSANA CON 'YULI' QUE ME FAVORECE"

"Iván lo que hace es profesionalizarnos y darnos mucha más confianza. Creo que es incluso más importante que tener un entrenador que sea el mejor en biomecánica o que sepa hacerte las mejores pesas para rendir. El saber entenderte, escucharte y el hacer que te lo creas, ahí creo que Iván Pedroso es el mejor", destacó Peleteiro.

En su grupo de trabajo también entrena la actual campeona del mundo y olímpica en triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles y se perderá los Juegos. "Yo estaba allí, en ese momento de la lesión, y no pensé en absolutamente nada más de lo personal, porque para mí, 'Yuli' es una persona increíble", confesó la de Ribeira.

"No pude pensar a nivel deportivo, estaba pensando en lo que a ella se le venía de forma personal y lo duro que iba a ser conllevar esa recuperación estando lejos de su casa y de su familia. Si yo me pongo en su piel, creo que hubiese entrado ya en depresión", aseveró.

La medallista de bronce en Tokyo 2020 reconoció que "al cabo de los días" pensó en lo profesional y se dio cuenta de la magnitud de lo que había sucedido, porque "en el atletismo y en casi cualquier deporte, nada está garantizado". "El año pasado Yulimar Rojas ganó el Mundial en el último salto por unos centímetros. Nadie es imbatible y nada dura para siempre. Mi mentalidad no es que cambiase a partir de ese día porque no cambia, es estar lo mejor posible ese día para que si tiene un mínimo error, pueda aprovecharlo", explicó.

Peleteiro es consciente de que "al cien por cien" de la venezolana, actualmente no le puede ganar. "A mí me encanta entrenar con 'Yuli', no sólo por la energía que tiene, sino porque hay una rivalidad supersana que a mí me favorece. Al fin y al cabo, entrenar con la mejor de la historia a mí me hace mejor, y me da mucha pena, la echo mucho de menos en los entrenamientos", sentenció la saltadora.

"QUIEN NO ENTIENDA EL MESTIZAJE TIENE UN PROBLEMA Y DEBE ESTUDIAR"

Por último, sobre los insultos racistas que recibió en las últimas semanas, y que el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes calificó de "condenables", la campeona de Europa dejó claro que se siente "muy querida" en España.

"Nunca he tenido ningún tipo de problema. Nunca me he sentido extranjera, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que hay cinco ignorantes que hacen ruido e intentan ofender. Digo intentan porque a mí en ningún momento me ofende, yo tengo clarísimos mis orígenes. Quien no entiende el mestizaje tiene un problema y debe de estudiar un poco", espetó.

Peleteiro no quiere ser "altavoz" por ella mismo sino porque aquellos que "no" lo tienen y que "realmente tienen que conllevar con tratos racistas". "Creo que la gente que habla y que juzga a estas personas o nunca han salido de sus casas, o son muy egoístas", apuntó. "Creo que la persona que sale de su país, de su casa, de estar con su familia para buscarse la vida en otro, es porque realmente lo necesita. Y que una persona que realmente llega a un país que lo necesita, se da la oportunidad de representarlo, y que presume la bandera y lo hace como si llevase aquí toda la vida, yo creo que eso nos debería de honrar", añadió.

Peleteiro no entiende "cómo hay personas a las que eso les enfade", pero admite que eso no quiere decir que no se sienta "querida" o que no sienta que sus éxitos con la selección sean menos valorados. "Hay tontos en todas partes y todos los días y a esos tontos debemos educarlos y hablarles con el respeto que a ellos les falta, y sobre todo con información real", concluyó.