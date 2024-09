El ACCIONA Open de España presented by Madrid confirma la inscripción de Jon Rahm

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ACCIONA Open de España presented by Madrid, que tendrá lugar en el Club de Campo Villa de Madrid entre el 26 y el 29 de septiembre y correspondiente al DP World Tour, ha confirmado este jueves la inscripción del golfista español Jon Rahm, triple ganador del torneo.

Esta noticia llega después de que el de Barrika, ganador en tres ocasiones de este torneo (2018, 2019 y 2022), ya anunciase que se había inscrito "hace mucho tiempo", pero que era "otra cosa" si finalmente le dejaban jugar o no por la polémica que persiste entre los torneos del DP World Tour y los del circuito LIV Golf en el que ahora juega.

"No soy un gran fan de las multas. Creo que he sido franco al respecto, no tengo intención de pagar las multas y seguimos tratando de tener una conversación con ellos sobre cómo podemos lograr que esto suceda", aludió a su participación en el Open de España, al que no ha ido nunca "por la gloria ni por nada del mundo".

El vasco aseguró que jugar los torneos de España es su "deber con el golf español" y que por ello también quería "jugar en Sotogrande" el Andalucía Masters. "En este momento, no dejarme jugar sería casi un flaco favor no solo para mí, sino también para el golf español", apuntó desde Chicago (Estados Unidos), donde jugará uno de los eventos del circuito saudí.

De momento, según informó la web 'Ten Golf', Rahm ha recurrido esta sanción del DP World Tour, por lo que podría el Open de España, donde buscaría superar a Severiano Ballesteros en el cómputo de victorias en su relación con el Open de España en la historia moderna, acercándose si es posible al registro de Ángel de la Torre, que con cinco títulos ostenta el récord de más victorias en el torneo, conseguidas en los primeros años del siglo XX, entre 1916 y 1925.

"Un año más, la presencia de Rahm constituye un enorme aliciente para los aficionados, que podrán disfrutar del golfista vasco en el Club de Campo Villa de Madrid, que ha registrado unas afluencias de público tremendamente significativas en las últimas ediciones", indicaron los organizadores.