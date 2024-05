Una tasa turística para Almería

Cuando salimos de España hacia algún destino turístico mínimamente consolidado, conforme llegamos al hotel, apartamento o camping donde tengamos pensado pernoctar, pagaremos una tasa turística que irá desde los cuatro euros que por ejemplo pagas en Lisboa a los siete que cobran en Roma. Te lo cargan en la cuenta, ni te enteras y tampoco tienes opción de oponerte a ella. Es lo que hay.

Y ojo, nos pongamos como nos pongamos, vamos a pagar más por la primera cerveza que tomaremos en una terraza.

La gestión de ese dinero ya es otro cantar.

Ahora imaginemos que cada persona que viene al Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, por ejemplo, paga una pequeña tasa turística de, digamos 2 euros. Personas que se alojen en hoteles, apartamentos, etc… Obviamente quienes tengan casa ya pagan impuestos. Hablamos de turistas que vienen y se van.

Cada uno de ellos hará uso unos servicios públicos que es complicadísimo mantener con un mínimo de calidad en lugares donde, en verano, triplicas la población. Esa afluencia de gente no sólo genera mayor demanda de servicios públicos, ya sea en basuras, redes generales, seguridad o como lo quieras llamar. También genera desgaste y eso, al final, lo tienes que arreglar.

Si tienes mucho éxito, pero cuentas con el mismo dinero que cuando no lo tenías para mantener esa gallina de los huevos de oro, la joya pierde brillo. Y claro, finalmente lo que pierdes es la oportunidad de consolidar un modelo sostenible en el tiempo.

Pues bien, una tasa turística bien gestionada no es más que la posibilidad de aportar recursos económicos directos a la conservación de esos lugares en riesgo.

El Parque Natural de Gabo de Gata Níjar, por ejemplo, es de esos entornos en los que o actuamos y defendemos un modelo que permita su autogestión, o morirá por no poder consolidar su éxito. No puedes ser un lugar de moda y ofrecer servicios que no estén a la altura, porque entonces te cargas la posibilidad de repetición de ese visitante, el boca a boca que generará y la posibilidad de ir desestacionalizando un modelo turístico que necesita un meneo serio.

Estamos demasiado cómodos con una tendencia que ni tan siquiera está generada por políticas locales, sino por el éxito país, pero sin embargo no somos capaces de aprovechar el momento para hacer una verdadera apuesta por ser mejores.

Decir no a una tasa turística es tener una percepción muy cortita de las fortalezas que un sector puede enarbolar como hechos diferenciales. Es decir, que no confías nada en lo que tienes. Si alguien cree que va a vender menos por cobrar un impuesto de cinco euros a un visitante, una vez y para toda su visita, este no es su sector. Ahora bien, cuidado con la picaresca, que el día que se apruebe veo a más de uno cobrando la tasa hasta en los accesos a las playas.