UGT critica la "falsedad de las acusaciones" de CCOO sobre el convenio del campo

CÓRDOBA, 18 (EUROPA PRESS)

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha criticado este miércoles "la falsedad de las acusaciones de CCOO Córdoba" sobre el convenio provincial del campo, firmado por UGT con las patronales agrarias Asaja y COAG, y ha llamado a la "responsabilidad" a CCOO y también al sindicato CTA, por las "calumnias vertidas" sobre UGT.

En este sentido y a través de una nota, UGT ha dicho entender que ambos sindicatos "debían justificar, de alguna manera, que no se hayan adherido a la firma de un convenio que resulta tan beneficioso y que ofrece tantas mejoras" para los trabajadores del campo, hasta el punto de que "ofrece las mejores retribuciones de todas las provincias andaluzas para éste y los próximos años".

Además, en UGT no pueden aceptar "que esas declaraciones se basen en el desconocimiento del texto firmado y, ni mucho menos, en mentiras que pueden afectar negativamente en el sector y propiciar algún tipo de descontento o afección en los trabajadores de nuestra provincia. No bajo mentiras, porque esto, no sólo supone una acción deshonesta, sino también de una grave irresponsabilidad con la clase trabajadora del campo", buscando que UGT pierda la confianza de estos trabajadores, entre los que cuenta con una representación del 67%.

Además, "se trata de sindicatos que sí han firmado convenios del campo en otras provincias, pero mucho menos beneficiosos que el rubricado ayer" por UGT en Córdoba, siendo "falso", como había afirmado CCOO, que si un trabajador se daba de baja por enfermedad no cobrará nada los primeros días y, "del mismo modo, nos encontramos con la acusación de que se vende la subida del 6,5% como algo ajeno al SIM, cuando es algo incierto".

Efectivamente, según ha subrayado UGT, "en el convenio la subida pactada es del 6,5 por ciento, que incluye el SMI más un 1,5% que lo sitúa por encima de este salario, algo que no incluye ningún otro convenio de Andalucía y que garantiza que, durante éste y los próximos dos años, las personas trabajadoras cobrarán por encima del SMI, ya que garantiza que, de ser esta cifra inferior al 2%, se cobrará ese aumento del 2%, y si es superior a esa cantidad, se subirá la totalidad que lo haga el SMI".