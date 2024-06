Rocío Díaz afirma que la Junta "ha cumplido" con la Variante Oeste y reclama al Gobierno un convenio

CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha asegurado este viernes que su Consejería "ha cumplido e insistido desde el primer momento en la necesidad de retomar la Variante Oeste de Córdoba, y así ha quedado demostrado desde el primer momento, reservando año tras año una partida en los presupuestos de la Junta y pidiendo reuniones al Ministerio para la firma del convenio".

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, la consejera ha lamentado que, "después de todas estas peticiones, el Ministerio (de Transportes y Movilidad Sostenible) nos achaca ahora una serie de incumplimientos que no son ciertos", pues "no estamos incumpliendo nada", dado que "no se puede incumplir lo que no está conveniado".

Rocío Díaz se ha referido de esta forma a que el protocolo suscrito en 2006 entre los gobiernos central y autonómico referido a la ejecución de la Variante Oeste "deja claro que los acuerdos requieren, para ser vinculantes o eficaces, que se desarrollen a través de convenios entre ambas administraciones", pero "eso no se ha producido y eso es precisamente lo que estamos pidiendo desde hace años: reunirnos para poder plasmar compromisos en un convenio", según ha subrayado la consejera.

Por eso, que desde el Ministerio de Transportes se haya dicho ahora, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el proyecto, que la Junta no ha cumplido con sus obligaciones respecto a esta actuación, no es entendida por la consejera de Fomento.

Así, Rocío Díaz ha resaltado que "no entendemos esta respuesta del Ministerio, cuando el Gobierno andaluz ha sido el único que, desde 2020, ha pedido reiteradamente, por carta y públicamente, una reunión que desbloquee una infraestructura crucial para Córdoba y que se antoja clave, no sólo para la movilidad de sus habitantes, sino también para desarrollar su potencial logístico".

"La última vez --ha recordado-- fue hace apenas dos semanas, cuando solicité en la Comisión de Fomento la convocatoria urgente de la comisión mixta de seguimiento de la Variante Oeste. Hoy vuelvo a insistir en nuestra petición de una reunión urgente. Necesitamos sentarnos y juntos avanzar en este proyecto tan necesario para los cordobeses".

En concreto, Rocío Díaz dijo en en la citada Comisión de Fomento del Parlamento andaluz que la Junta de Andalucía "seguirá apoyando la ejecución de la segunda fase de una variante vital para Córdoba y el desarrollo de su actividad logística y económica".

La consejera de Fomento recordó que de la Variante Oeste aún está pendiente de ejecutar una segunda fase, de 2,3 kilómetros de longitud, hasta la carretera de Palma, que "es fundamental para el desarrollo del parque logístico de El Higuerón y también para aliviar los problemas de tráfico del Parque Joyero y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones".