El PSOE reclama a Bellido celebrar antes del verano o en septiembre el Debate sobre el estado la ciudad

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este domingo al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ponga fecha para la celebración del Debate sobre el estado de la ciudad antes del verano.

Hurtado propondrá en la próxima Junta de Portavoces que el Debate sobre el estado de la ciudad de 2024 se celebre antes del verano o, como muy tarde, en el mes de septiembre.

Ha recordado que el último debate sobre el estado de la ciudad se celebró el 20 de abril de 2023, por lo que ya ha transcurrido más de un año y debiese haberse celebrado.

En ese sentido invoca el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, que en su artículo 76 regula el Debate sobre el estado de la Ciudad y establece que se celebrará una sesión al año, según una nota de este partido.

De igual forma recuerda el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba que el Reglamento del Ayuntamiento prevé que "no obstante dicha sesión podrá no celebrase si así se acuerda en Junta de Portavoces", lo que, según Hurtado, no se ha propuesto por parte del Gobierno, ni de ningún Grupo Municipal, por lo que debiera celebrarse.

El portavoz socialista explica que "el debate sobre esta cuestión comenzará con una exposición por parte del alcalde o alcaldesa", de manera que "a continuación cada grupo político expondrá su punto de vista, por orden inverso al número de votos, con el número de intervenciones y el tiempo fijado en Junta de Portavoces, y cerrará siempre el debate el regidor".