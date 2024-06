El PP valora la victoria en europeas por primera vez con porcentaje por encima del autonómico y nacional

CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones europeas del 9J en la provincia y ha asegurado que "por primera vez en Córdoba el PP ha ganado las elecciones europeas con un resultado importante del 39,68% de los votos, por encima de la media autonómica y la nacional".

En una rueda de prensa, Molina ha destacado que "el PP en la provincia ha subido 24.533 votos, mientras que el PSOE ha perdido 54.465 votos", a lo que ha agregado que "el PP ha ganado en importantes municipios de la provincia", resaltando las alcaldías donde "los vecinos han sabido ver que el PP hace frente a los problemas reales de los municipios, intentando mejorar su calidad de vida". "Eso se ha visto refrendado", ha remarcado.

Además, Molina ha calificado como "muy importante y espectacular" el resultado en la ciudad, con un 42,70% de los votos, 16 puntos más que las europeas de 2019, y frente "al PSOE que pierde casi cinco puntos y se quedan con un 25,34% de los votos", ha indicado, para asegurar que "los andaluces y los cordobeses han preferido la vía andaluza de Juanma Moreno, que es sumar esfuerzos y voluntades para llegar más lejos y más rápido, y han respaldado las políticas que lleva a cabo el gobierno de Juanma Moreno para que Andalucía a siga caminando hacía el liderazgo en términos de progreso y bienestar".

Igualmente, ha indicado que "después de los resultados espectaculares de hace dos años en las elecciones autonómicas, después de las municipales y las generales, donde también ganó el PP, ahora nos hemos quitado la espina de las europeas", de modo que "son las cuartas elecciones consecutivas en las que los cordobeses dan su respaldo al PP de Juanma Moreno", ha elogiado.

Según ha expuesto Molina, "a partir de ahora vamos a conseguir que en Bruselas se hable mucho de agua y de las necesidades de obras hidráulicas que tenemos en Córdoba y en Andalucía, también de agricultura y ganadería, de energía limpia y renovable, en definitiva, de lo que preocupa a los andaluces y los cordobeses realmente".

"Somos conscientes de que asumimos mucha más responsabilidad, y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en estos cinco años en el Gobierno de Andalucía y cada día en los ayuntamientos, con honestidad, con rigor, buscando soluciones a los problemas reales de los ciudadanos", ha mantenido el popular.

"LA MODERACIÓN FRENTE A LOS EXTREMOS"

Para el presidente del PP cordobés, "ha ganado la moderación frente a los extremos, gana la honestidad, y pierden el PSOE y Sánchez, que buscó la inmunidad judicial para Begoña Gómez y la ciudadanía no lo ha avalado". "Los cordobeses no han amnistiado las políticas de odio y de división de Sánchez, sino que han castigado ese levantar muros pidiendo tender puentes; no han avalado la amnistía con la que Sánchez ha comprado su Gobierno en la Moncloa; los cordobeses no han comprado el relato de que la prensa, los jueces y la oposición son los malos", ha argumentado.

En este sentido, Molina se ha mostrado "satisfecho con una victoria incuestionable del PP de Córdoba". "Somos el partido de los cordobeses, donde se sienten reflejados, el que resuelve sus problemas, donde se sienten confortados, y esa es la mayor satisfacción que tenemos, ya que la razón de nuestra formación es ser útiles a los ciudadanos, y en eso seguiremos", ha afirmado.

Asimismo, ha agradecido "el esfuerzo y el trabajo" a todo el equipo de campaña en la persona de la secretaria general y coordinadora de campaña, Araceli Cabello, a los 1.500 interventores y apoderados del PP en la provincia que este domingo han estado todo el día en todos los colegios electorales de la provincia, y "también a los votantes que han confiado en el PP de manera mayoritaria". "Gracias de corazón, vamos a trabajar para estar a la altura, nos debemos a ellos y seguiremos trabajando para devolverles el cariño que ayer pudimos sentir", ha transmitido.

UN APOYO "ESPECTACULAR"

Mientras, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha dado las gracias a los 55.293 cordobeses que han mostrado el apoyo al PP, que ha calificado de "espectacular", con un incremento de 16 puntos respecto a las últimas elecciones europeas, "al pasar del 26,6% al 42,7%", con "un aumento de casi 17.000 votos más", mientras que "otras fuerzas políticas han sufrido descensos, como el PSOE, que ha perdido 4,86 puntos, 12.000 votos respecto a las elecciones anteriores, o Vox ha subido 1,7 puntos, bastante menos que el PP, con unos 600 votos".

A su juicio, "está clara la confianza que han depositado los cordobeses, que es elección tras elección", de manera que "desde las últimas elecciones autonómicas, todas las elecciones que se han celebrado en la ciudad las ha ganado el PP", con "mucha diferencia", de ahí que haya valorado "el respaldo a la senda del cambio iniciada en 2019" con las elecciones municipales.

Igualmente, ha señalado que "José María Bellido, a imagen y semejanza de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, está protagonizando un gobierno tranquilo, sereno, moderado, para todos y haciendo que Andalucía crezca y avance y que Córdoba crezca", a lo que ha agregado que no van a hacer "extrapolación de estos resultados a unas elecciones municipales, porque no tiene mucho sentido", después de que "el mismo día, hace cinco años, el PP recibió cuatro puntos más de apoyo en una urna respecto a la urna que estaba al lado --las europeas--, que eran elecciones distintas y los cordobeses saben perfectamente lo que votan en cada momento".

En cualquier caso, Torrico ha manifestado que "el respaldo se consolida a nivel municipal en la figura del alcalde, José María Bellido", y "se ha visto refrendado con los datos reales de las urnas de este domingo".