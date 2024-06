Montero dice que "las elecciones no las puede ganar el ruido" y ofrece la "alternativa fiable" del PSOE

CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves en Córdoba que "las elecciones no las puede ganar, el ruido, ni la bronca, ni la contrapolítica, que es la desinformación, ni el ataque permanente al contrario", y por eso ha ofrecido "la altarnative fiable, segura y con más de 145 años de servicio al país" que representa el PSOE.

Así lo ha destacado Montero, durante su intervención, junto a la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, y a las candidatas socialsitas a las elecciones europeas Lina Gálvez y Ana Romero en un 'Encuentro por la Igualdad. Más Europa, más feminismo', y en el que ha aludido a "los espectáculos que se dan en algunas de las instituciones", que desde el PP "no reconocen como legítimas, porque no les gusta cuando no gobiernan".

De este modo y según ha recordado, el PP "no reconoció como legítimo" al primer Gobierno del socialista Pedro Sánchez tras la moción de censura al popular Mariano Rajoy, pero es que tampoco lo ha reconocido tras tres elecciones generales ya, de manera que "cuando en democracia no reconoces la legitimidad del adversario es que no respetas la democracia", y así lo está demostrando el PP, por ejemplo, cuando "no renuevan el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

También es un ejemplo de ello, a juicio de Montero, lo que opinan ahora en el partido que preside Alberto Núñez Feijóo, del Tribunal Constitucional, pues "dijo un diputado, González Pons, que ha sido ministro, que eso es el cáncer del Estado de Derecho", y ello se debe a "no les gusta ahora la composición del Tribunal Constitucional, ni sus resoluciones".

Tampoco, según ha argumentado la número dos del PSOE, le interesa al PP en esta campaña hablar de sanidad o de educación, "ni que se hable de datos" económicos o de empleo, porque eso equivaldría a reconocer "que se puede salir de una crisis de otra forma" a como lo hace el PP, porque lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia ha permitido que, "en apenas cuatro años" se haya alcanzado el "récord" de empleo y de afiliados a la Seguridad Social.

Pero a la derecha no le interesa tratar esas cuestiones, porque lo que quiere, según ha avisado Montero, con el "lodazal" en el que pretenden convertir a la política, es "quitarle las ganas a mucha gente, que daría un paso adelante para participar en política", y también desmovilizar a los votantes progresistas.

Por eso y de cara al 9J, "necesitamos cada voto, cada papeleta que nos iguala, y que se enteren los jóvenes bien", que "no renuncien a ir a votar", porque los mayores, la mayoría, van a votar porque saben lo que es vivir sin democracia, pero alguna gente piensa que el voto se puede desperdiciar", y no es así, según ha defendido, porque "el voto es el único instrumento que tenemos las personas para justamente decidir en pie de igualdad, si queremos que nos gobierne uno u otro".

Por tanto, según ha concluido la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, ejerzamos y animemos a ejercer el derecho del voto, porque si todos vamos a votar", si va a votar "la gente de progreso de este país, como fuimos el 23 de julio, ganamos y ganamos bien, así que arriba, a votar y a ganar" el próximo 9 de junio.

Por su parte, la candidata socialista a las elecciones europeas Lina Gálvez ha dicho que "necesitamos una mejor Europa", en la que la derecha no tenga opciones con el apoyo de la "extrema derecha", que ve a las mujeres "como en 'El cuento de la criada', porque si no eres madre no eres mujer y no eres nadie, no existes", y por eso es importante que el PP no les pueda "abrir la puerta" de Europa, en donde hay que "parar al fascismo".

La también candidata del PSOE a las elecciones europeas Ana Romero ha señalado que, "si queremos una economía moderna, empleo de calidad, y una Europa fuerte y solidaria, que trabaje por la paz", la única opción es la socialdemocracia, especialmente ante los populares, "que no tienen programa y que han quedado emparedados" por Vox, "de la mano de quienes llegaron al Gobierno de Andalucía", y donde, a pesar de tener ahora mayoría absoluta, "mantienen el teléfono de la violencia intrafamiliar".

A ello también se ha referido la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, quien se ha referido a los "efectos negativos para las mujeres cuando le toca gobernar al PP", y ha puesto como ejemplo los "pasos atrás en igualdad" con el Gobierno del popular Juanma Moreno en Andalucía, y por eso, según ha avisado, "no podemos permitir que las derechas tuerzan los avances conseguidos en Europa, y por eso es tan importante la movilización en las urnas del voto progresista este domingo".