IU lamenta que la caseta de la Diputación en la feria no sea un punto violeta

El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba ha lamentado este jueves que la caseta de la institución provincial "no forma parte de los puntos violetas establecidos este año" en la feria de la capital cordobesa, a la vez que ha criticado la "actitud" del gobierno provincial, que "demuestra que no cree en la igualdad ni en los derechos de las mujeres al no haber habilitado" dicho espacio para que "puedan recibir ayuda inicial en caso de sentirse agredidas o acosadas sexualmente".