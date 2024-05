Gamarra anima a "rebelarse" contra Sánchez en las urnas y en las calles el domingo contra la amnistía

CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha animado este martes a los españoles a "rebelarse" contra las políticas del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en las urnas de las elecciones europeas del día 9 de junio y en las calles de Madrid, en la Puerta de Alcalá, el próximo domingo, 26 de mayo, contra la ley de amnistía, que se aprobará el día 30 de mayo.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el presidente provincial, Adolfo Molina, antes de la Junta Directiva del PP cordobés, Gamarra ha defendido que la campaña que empieza el viernes tiene "el objetivo fundamental de que necesitamos una Europa fuerte para que España tenga fuerza, futuro y la protección que necesita en los temas tan importantes para los españoles, y por tanto para los andaluces y los cordobeses".

"Nos jugamos mucho", ha advertido la popular, para subrayar que "es importante la Política Agraria Común (PAC) para una comunidad autónoma como Andalucía; es muy importante la política del agua que se puede impulsar también desde Europa para garantizar el futuro de los territorios, y es importante Europa para las futuras generaciones".

Al respecto, ha incidido en la primera propuesta del PP hacia los jóvenes, "a los que el Gobierno de Sánchez no tiene en cuenta, porque sólo busca sobrevivir", y para quienes el PP quiere capacidad para emanciparse y formar una familia con la exención de impuestos progresiva en los primeros cuatro años de vida laboral, si cuentan con ingresos inferiores a 30.000 euros.

Además, Gamarra ha apuntado que "no sólo nos jugamos el futuro de las próximas generaciones, también el futuro como sociedad en nuestro Estado de Derecho", después de que "ya se ha fijado el día en el que se votará la amnistía en España".

Así, ha criticado que "el jueves 30 de mayo, Pedro Sánchez cumplirá con los independentistas entregándoles impunidad a cambio de su apoyo en la investidura y, por tanto, por permitirle gobernar y ser presidente", de modo que "entregará la impunidad a una casta política que no tiene por qué rendir cuentas ante la ley, que se sitúa por encima del resto de los españoles, porque de ellos depende que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España", ha avisado la popular, quien ha apostillado que "esto también está en juego".

"Está en juego la igualdad de todos los españoles y eso es lo que el PP reivindica", ha enfatizado, para mantener que "esa respuesta la podemos dar en las urnas, la defensa de la igualdad entre todos los españoles", pero "la podemos dar también en las calles, tomando las calles de Madrid, la Puerta de Alcalá el próximo domingo, a las 12,00 horas", todo ello "como respuesta de los constitucionalistas y de los demócratas a que con la igualdad de todos los españoles no se juega, a que con la igualdad de todos los españoles ante la ley no se mercadea".

"NO SE PUEDEN CAMBIAR VOTOS POR IMPUNIDAD"

En palabras de la popular, "no se pueden cambiar votos por impunidad, votos para ser presidente del Gobierno por desigualdad", de ahí que haya animado a dar respuesta a los españoles para que se sumen a la convocatoria que "nuevamente ha impulsado el PP, para que se puedan sumar todos los españoles que no se resignan, que no se quieren callar, ni quieren estar quietos".

"Sánchez nos quiere callados y sin movernos, pero los españoles tenemos la capacidad de levantarnos, de movernos, de no resignarnos, de rebelarnos, primero en las calles, el 26 de mayo, y luego en las urnas con el voto que puede ser la respuesta de todos los constitucionalistas y de todos los demócratas", ha manifestado la número dos del PP.

Entretanto, la secretaria general del PP ha recordado que se cumple la próxima semana un año de las elecciones municipales "y ahí están los resultados extraordinarios que consiguió el PP en esta provincia y en esta ciudad, que nos ha llevado a estar al frente del Ayuntamiento y de la Diputación".

Según ha relatado, "hubo un tiempo en el que parecía que era imposible que el PP pudiera gobernar en Andalucía, y con mayoría absoluta", pero "el tiempo ha demostrado que todo es posible y que está al alcance de la mano de los andaluces y en este caso de los cordobeses" ganar en las elecciones europeas.

Ante ello, ha llamado a "volver a hacer posible que el PP gane en Córdoba" el día 9 de junio y que "gane para algo que es mucho más importante que ganar", como es que "las políticas europeas den respuesta a los problemas que hoy tiene Andalucía y esta provincia". Para eso, ha añadido, "el partido está absolutamente en marcha y ha demostrado que no se le pone nada por delante".

"EL PARTIDO PREFERIDO"

Por su parte, Molina ha indicado que "el PP es el partido preferido por los cordobeses; lo fue en las elecciones autonómicas, en las elecciones municipales y también en las elecciones generales, porque es el partido que más se parece a los cordobeses, que responde a sus problemas y a sus inquietudes", de ahí "los resultados que hoy nos hacen tener más alcaldes que el PSOE en la provincia; la mayoría amplísima del alcalde de Córdoba, y tener la Diputación, unido al gobierno de la Junta de Andalucía y a mancomunidades".

Ante las elecciones europeas, ha asegurado que el PP cordobés sale a "ganar; a decir a los cordobeses que ya dieron el apoyo en las anteriores elecciones que la mejor manera de apostar por Córdoba y Andalucía es apoyando una vez más al PP".

En palabras del popular, "estas elecciones son muy importantes, porque son muchas cuestiones que se juegan en Europa de una gran importancia en la provincia", dado que "Córdoba es agricultura y ganadería y las políticas como la PAC, tan mal negociada por el ministro Planas, hay que hacerlo también en Europa".

Para eso, según ha añadido, "necesitamos tener una voz fuerte e importante también como la de Carmen Crespo, que va en el segundo puesto en las elecciones europeas", así como las políticas de agua, de forma que "todo lo que afecta a Córdoba se va a jugar el día 9 de junio", ha apuntado.

Al hilo, ha aseverado que la campaña va a ser "muy ambiciosa y va a llevar a recorrer toda la provincia", para atender "las inquietudes que se necesitan ahora resolver", de cara a "ser la antesala del cambio que también queremos en España, que llegue lo antes posible", ha expresado Molina.

Tras la Junta Directiva, Gamarra y los representantes del PP cordobés se han reunido con empresarias del Foro de Mujeres Emprendedoras de Córdoba y han mantenido un encuentro con afiliados en la caseta de los populares en la Feria de Nuestra Señora de la Salud de la capital.