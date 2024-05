FAC 24 ve "sin base real" el anuncio del alcalde para abrir los cines de verano este año

El Foro 'Abrir los Cines de verano en 2024' (FAC 24) teme que "no habrá cines de verano en 2024" abiertos en Córdoba, ya que, "al menos de momento, no se vislumbra ninguna solución viable y confirmada que permita esa apertura", pues ve "sin base real" el anuncio que hizo el alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), en el Pleno municipal del pasado 9 de mayo y que "no deja de ser una salida mal resuelta, que oculta e impide soluciones reales, con un compromiso efectivo del Ayuntamiento".