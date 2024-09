Cordoblues 2024 comienza este viernes con Sweet Marta & The Specials Blues Shakers y Doggye Blue

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

El Festival de Blues de Córdoba, Cordoblues 2024, se abre este viernes con un pasacalles de The Farataos Jazz Band y el grupo de baile Dee Dee Swing, que comenzará, a las 19,30 horas, del Bulevar de Gran Capitán y terminará en el Quiosco Joven de los Jardines de la Victoria, donde a continuación actuarán las bandas Doggye Blue, de Córdoba (20,30 horas), y Sweet Marta & The Specials Blues Shakers, de Barcelona (21,30 horas).

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el Cordoblues 2024 se va a celebrar en dos jornadas, viernes y sábado, lo produce Fónica Live Events y está subvencionado por la Delegación de Cultura, a lo que se suma el patrocinio o la colaboración de distintas firmas e instituciones.

El sábado actuarán en el mismo Quiosco Joven, escenario este año de los conciertos, las bandas Little Joe And The Runners, de Córdoba, Anna & The Blues Diggers, de Mallorca, y Cat Squirrel, grupo liderado por el músico y productor inglés Mike Vernon e integrado por destacados músicos españoles.

Además de los conciertos, el festival ofrecerá un taller de baile de 'swing' a cargo de Dee Dee Swing, que se se va a celebrar en la Casa de la Juventud este viernes (18,00 horas) y el sábado (11,00 horas); el taller de blues para niños Pequeblues, a cargo de los músicos, Fran Vera, Nacho Carretero y José Mª Aljama, que se desarrollará el sábado (11,00 horas) en la Pérgola de las Flores del Mercado Victoria, y una 'masterclass' de Mavic Bush, guitarrista del grupo Anne & de Blues Diggers, el sábado (19,00 horas) en el Mercado Victoria --terraza mirador--.

Tanto el taller de baile como las 'masterclass' de guitarra son gratuitos y requieren inscripción previa en 'cordobluesfestival.com', mientras que el taller Pequeblues es de asistencia libre.