El Consejo del Movimiento Ciudadano urge que "se regularicen las concesiones municipales para hostelería"

El Consejo del Movimiento Ciudadano en Córdoba ha dirigido escritos a la Gerencia de Urbanismo y a las áreas de Infraestructuras, Seguridad y Gestión del Ayuntamiento, urgiendo a que "se regularicen las actividades hosteleras que ocupan equipamientos públicos mediante concesión municipal y que no cumplen las cláusulas del pliego, bien por obras realizadas sin autorización, bien por ocupar más espacio público del permitido y por el que se paga un canon muy reducido, o por no haber cumplido parte de las contrapartidas exigidas", a lo que han añadido que "incluso las instalaciones eléctricas, de toldajes, carpas, etc. deberían ser motivo de inspección de forma subsidiaria".