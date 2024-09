CCOO considera un "ataque al empleo" el nuevo convenio del campo firmado por UGT con Asaja y COAG

CÓRDOBA, 17 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha "decidido no firmar el nuevo convenio del campo, que han rubricado hoy las patronales Asaja y COAG y el sindicato UGT" para la provincia y que, para CCOO, constituye "un ataque al empleo", pues "viene a deteriorar aún más un sector ya de por sí muy precario y, en vez de avanzar en derechos, los destruye".

En este sentido y a través de una nota, el secretario general del mencionado sindicato, Agustín Jiménez, ha explicado que, "tras celebrar una asamblea de trabajadores del campo, en la que expresaron su absoluto rechazo al nuevo convenio", CCOO ha "decidido no respaldarlo" y lamenta que "UGT se haya rebajado a firmar un acuerdo, que vende como un avance, cuando saben bien que es destructivo y lo único que va a conseguir es seguir echando a gente del campo".

Jiménez ha afirmado que "la subida salarial es tan vergonzosa que en el texto del convenio se remiten a la tabla salarial y ni siquiera se atreven a explicar que del 6,5% de subida salarial pactada para este año, un 5% corresponde al SMI, que es de obligada aplicación, es decir, no es fruto de la negociación", mientras que "el 1,5% restante supone 45 céntimos de euros por jornada, es decir, que la subida real es de menos de ocho céntimos de euro la hora", y además, "como aplican el SMI a unas tablas incorrectas, la subida no es realmente del 5%".

Por eso, a CCOO le da "vergüenza este convenio" y ha criticado que "UGT haya roto la unidad de acción y firme subidas salariales que no van a permitir recuperar poder adquisitivo a las personas, y medidas que precarizan aún más las condiciones laborales del sector". En concreto, Jiménez se ha referido a la modificación de la incapacidad temporal, pues, "hasta ahora, si un trabajador se daba de baja por enfermedad cobraba el 100% de su salario. Ahora, los tres primeros días no cobrará nada y a partir del cuarto cobrará un 50%", es decir, que "en el campo ya no te puedes poner ni malo".

Por su parte, el responsable del Campo de CCOO en Córdoba, Manuel Muñoz, ha añadido que su sindicato ha hecho "muchas concesiones durante la negociación del convenio. De hecho, estábamos dispuestos a aceptar una subida del 2,5% para cada año, es decir, dos puntos por encima de lo que finalmente han cerrado", y "luego la patronal se queja de que no encuentra mano de obra, pero son ellos los que están generando el problema, porque lo que van buscando en realidad es recuperar el contingente de personas trabajadoras extranjeras y pagar menos".

Así, en CCOO se han preguntado "quién va a querer trabajar en el campo, un sector en el que todas las categorías cobran lo mismo, y en el que el sindicato mayoritario, en vez de defender sus derechos, prefiere firmar un convenio lesivo con tal de seguir presumiendo de ser el mayoritario".