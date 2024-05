El alcalde ve "razonable" que la Junta financie "parte de los costes" de Medina Azahara con entradas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, considera que "igual que pasa con los museos municipales, con el Zoo y con la Ciudad de los Niños", es "razonable" que la Junta de Andalucía quiera empezar a "financiar parte de los costes" del yacimiento arqueológico de Medina Azahara "con la entrada y a dotarlo también de un valor, que muchas veces, si no se le pone a las cosas un precio y son gratis parece que no valen nada, literalmente, y no se les dota del valor que tienen".