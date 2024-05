Adelante Andalucía renueva su dirección en Córdoba, liderada ahora por Germán Ayala

CÓRDOBA, 8 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha renovado su dirección provincial en Córdoba, de tal forma que Germán Ayala asume la coordinación provincial, Mariví Serrano la portavocía externa, y Chema Talavera la secretaría de organización, completándose el órgano de dirección con Águeda Segura y Guadalupe Nieto, de la asamblea de Córdoba; Antonio Jurado y Juan José Sastre, de Castro del Río; Santiago Salas de Palma del Río, y Patricia Carrascal, que al igual que Mariví Serrano, es de Priego de Córdoba.

Según ha informado la formación en un comunicado, dicha renovación se ha producido en el marco de la III Asamblea Nacional Adelante Andalucía, y la nueva dirección provincial se ha marcado como objetivo "la construcción de una alternativa política andalucista y progresista, al servicio de la ciudadanía, y centrada en los problemas que preocupan a la mayoría social".

En este sentido y con motivo de la subida del precio del agua aprobada por la Diputación de Córdoba, la portavoz del partido andalucista, Mariví Serrano, ha señalado que "la subida afecta a 69 de los 78 municipios de la provincia, y en 56 de ellos la subida afectará al 80% de las personas, con un incremento del coste del recibo de más de un 34%. Además, es una desvergüenza que se haya cobrado el agua a los municipios del Norte de la provincia, después de más de un año de espera para recuperar el suministro" de agua potable en los grifos.

En este sentido, Adelante Andalucía no acepta "los argumentos que ofrece el PP desde el gobierno de la Diputación, que justifica la subida del precio del agua en los sobrecostes que han conducido a una situación de déficit en la gestión del agua en los últimos tres años", pues, para Adelante Andalucía "los sobrecostes se deben a una pésima gestión en el último año, con el abastecimiento mediante camiones cisterna a 23 municipios del Norte de la provincia, como respuesta a la inacción de la Junta de Andalucía, también gobernada por el PP, que desde 2022 conocía que se iba a producir una carencia de agua potable en el Norte de Córdoba y no ha hecho nada".

Así, según ha criticado Mariví Serrano, "el PP ha justificado su chapuza y mala gestión en la sequía, y en este caso no es cierto, porque la carencia no se ha debido a la falta de agua embalsada, sino a que el agua no se ha potabilizado adecuadamente".

Por otro lado y respecto a la estrategia general que adoptará la nueva dirección de la formación andalucista, su coordinador provincial, Gernán Ayala, ha dicho que se pondrá "el foco en la expansión territorial", con la intención de "escuchar a todas las personas y ofrecerles una fuerza política que centra toda su atención en Andalucía y en los problemas y necesidades de nuestra gente y de nuestra tierra".