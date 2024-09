Vox lamenta que el PP rechace su propuesta para acabar con los taxis piratas

ALMERÍA.- El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería ha rechazado la propuesta del grupo municipal de VOX para combatir la práctica de los taxis piratas a la que se sigue enfrentando la capital, especialmente en los entornos de la Estación Intermodal, el Aeropuerto y zonas de interés turístico.

Durante su exposición, el portavoz de VOX, Juan Francisco Rojas, ha afirmado que los taxis piratas no solo representan “un problema de seguridad para los usuarios, ni ofrecen las garantías necesarias en términos de seguros y responsabilidad legal, sino que también es un impacto negativo en la imagen de la ciudad”.

Tras el rechazo de la concejal popular, García Lorca, de recoger las propuestas de VOX para combatir esta lacra que afecta a los almerienses, Rojas ha contestado con rotundidad señalando que “ante los problemas, soluciones, y ante la falta de resultados, responsabilidades. Las que tiene usted ante los ciudadanos al no atajar un problema que en los últimos años se ha acrecentado”. “Es momento de ponerse serios con este asunto y mandar un mensaje claro a las mafias: En Almería, no. Aquí, no. Para eso hay que ser contundente, pero está claro que la concejal del Área de Seguridad y Movilidad de vive en una realidad paralela”

El portavoz de VOX ha recordado que ya en el 2020 su formación y el PP pactaron que se llevarían a cabo medidas para acabar con esta práctica ilícita, pero, aunque se han aumentado los controles rutinarios, el problema no se ha erradicado más bien todo lo contrario”

Esta iniciativa del grupo municipal de VOX para la capital proponía la vigilancia permanente y continua de la Policía Local en el entorno de la Estación Intermodal, frente a la estación marítima, y en las zonas más turísticas, para combatir esta práctica ilegal y disuadir a las mafias organizadas que controlan este fraudulento negocio. Así como instar a la dirección del aeropuerto de Almería a incrementar la presencia de agentes de seguridad.