Sánchez Teruel: “Europa le viene muy bien a Almería gracias a la decisiva contribución del PSOE”

ALMERÍA.- El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha llamado a la “conciencia” ciudadana para acudir a votar el 9J y a hacerlo por el PSOE, un partido que “ha contribuido enormemente a la construcción europea” y que ha hecho posible “que España, Andalucía y Almería se beneficien de ello” porque tiene una idea clara de Europa. Hay quienes, ha dicho, no la tienen y eso es “un riesgo” porque “quien no tiene una idea clara de la Europa que quiere pretende no hablar de eso y llevar el debate sobre temas que no se van a decidir o resolver en Europa”, ha advertido. “Una Europa débil y dividida no trae los mismos recursos que una Europa unida y fuerte”, ha añadido y el PSOE defenderá propuestas en este sentido. Sin embargo, “no todos los partidos tienen claro la Europa que quieren” como el PP de quien, ha dicho, “no se recuerda ninguna contribución que haya supuesto un avance en Europa” como tampoco se conoce “alguna cuestión relevante para los españoles, andaluces o almerienses que el PP haya traído desde Europa a España”

Más bien, ha lamentado, sucede al contrario. “Se han opuesto sistemáticamente cada vez que se ha tratado de traer algo, como los fondos de recuperación o como la aprobación de la ‘Excepción Ibérica’ que tanto ha beneficiado a las familias”. En este punto, ha puesto en valor la figura de la cabeza de lista del PSOE a la Eurocámara, Teresa Ribera, impulsora de esta medida. “Es una suerte contar con ella, que ha sido quien ha liderado la reforma del mercado energético en Europa y que ha supuesto una reducción en la factura de la luz para millones de familias”, una revolucionaria medida a la que el PP denominó ‘timo Ibérico’, ha recordado.

Europa, ha dicho, “le viene muy bien a Almería y a los almerienses” y se ha referido especialmente a los fondos europeos conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y que se están invirtiendo en Almería “a pesar de que el PP de Feijóo y Moreno Bonilla intentó bloquearlos”. Unos fondos, ha ahondado, “que nos están permitiendo mejorar servicios públicos, fortalecer nuestros sectores productivos o ayudar a digitalizar o impulsar el desarrollo tecnológico de nuestras empresas”.

El representante socialista ha puesto algunos ejemplos, como la ejecución del Hospital de Roquetas de Mar, la llegada del PET TAC a Torrecárdenas o el edificio de consultas externas que se acomete en este centro hospitalario. Todas estas actuaciones, ha insistido, las gestiona el Gobierno andaluz a través de los fondos europeos; de igual modo que se sufragan con estas partidas la ampliación y mejora de centros de formación profesional o la climatización de centros educativo o la alta velocidad.

Desde el PSOE, según Sánchez Teruel, “vamos a hablar en esta campaña de la Europa que queremos, de lo que queremos llevar a Europa desde España, Andalucía y Almería, y también de lo que queremos traernos de Europa para mejorar España, Andalucía y nuestra provincia” y ha lamentado que existan formaciones políticas que concurren a estas elecciones “sin querer una Europa unida y fuerte que ayude a los países miembros y a su ciudadanía ante las dificultades o que les ayude a modernizar su economías en una estrategia compartida”. También, ha dicho, hay formaciones políticas que “ya hablan en Europa de acordar con esas formaciones en el Parlamento europeo que se va a elegir o para elegir la presidencia de la comisión europea, aún a costa de que esos partidos que quieren una Europa menos fuerte y menos unida consigan parte de sus objetivos”.