El PSOE lamenta que Moreno Bonilla confirme que no hará en esta legislatura obras en la Autovía del Almanzora hasta Baza

ALMERÍA.- El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha lamentado que el Gobierno de Moreno Bonilla únicamente haya anunciado la licitación del proyecto de 3,8 kilómetros de la Autovía del Almanzora, que corresponden al tramo Fines-Olula del Río, lo que supone “el 7%” de los aproximadamente 55 kilómetros que hay desde Fines a Baza. Considera que se trata de una “auténtica tomadura de pelo, más aún cuando la lentitud y falta de inversiones sobre proyectos que no estaban en marcha con el anterior gobierno socialista confirma que en la segunda legislatura de Moreno Bonilla no se va a avanzar ni un solo metro desde Fines hasta Baza”.

El dirigente socialista ha remarcado que “todo lo que no sea licitar desde ya los proyectos desde Olula del Río hasta Baza supone que el Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido aparcar la finalización de la Autovía del Almanzora en una o dos décadas” y le ha urgido a actuar ya. “La continuación de la Autovía hasta Baza es lo que llevamos reclamando años desde el PSOE en el Parlamento de la mano de nuestros representantes locales y de la sociedad civil”, ha recordado y ha valorado que esta infraestructura resulta “imprescindible para mejorar la movilidad de toda la Comarca, su vertebración y su conexión con el Levante”.

Mateo Hernández ha recordado que el Gobierno de Moreno Bonilla no tiene contemplado en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) la continuación de la Autovía del Almanzora desde Olula del Río hasta Baza. “¿Por qué no lo incluyen, como lo hemos pedido una y otra vez desde el PSOE?”, se ha preguntado. “Ahora mismo lo que refleja la planificación es la mejora de la capacidad de la carreta autonómica entre Olula del Río y Baza, no la Autovía. Mientras no lo cambien en el PITMA están engañando a los almerienses”, a la vez que ha lamentado que el PP haya pasado del “Juanma lo haría, de las fotos y pancartas cuando estaban en la oposición a no contemplar esta infraestructura en la planificación ni en la financiación”. A esto, ha dicho, se suma que “tan sólo gastan el 22% de lo que presupuestan en la provincia de Almería” como ocurrió en 2023, por lo que quedaron fuera “390 millones de euros y promesas incumplidas que no se tradujeron en la mejora de servicios o infraestructuras tan necesarias para nuestra provincia”. El Gobierno autonómico de Moreno Bonilla “tiene más recursos de la historia de Andalucía gracias a las transferencias del Gobierno de España y a los fondos europeos conseguidos por Pedro Sánchez pero el que peor gestiona las infraestructuras y los servicios públicos como la sanidad, educación o dependencia”, ha subrayado el diputado autonómico.