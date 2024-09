El PSOE de Almería propone medidas para que la subida del agua no sea superior al 35 por ciento anunciado

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, va a defender mañana en Pleno una serie de medidas para evitar que la factura del agua se vea aumentada en más de un 35 por ciento, tal y como ha anunciado la alcaldesa.

Concretamente, va a solicitar que no sean asumidos por los usuarios los gastos relativos al tratamiento de lodos de depuración de la EDAR, ni las tarifas sociales, ya que es al Ayuntamiento al que corresponde asumir esos gastos.

En la modificación que se ha realizado de la tarifa del agua han incluido ambos conceptos, cuando se trataba de algo que venía asumiendo el Ayuntamiento, consignando una partida para ello en el presupuesto municipal. “Ahora, lo cargan directamente al ciudadano, aumentando el porcentaje de subida del agua, ya de por si bastante elevado”, ha precisado Valverde.

Adriana Valverde ha destacado que “nuestro objetivo es atenuar el sablazo que la alcaldesa quiere dar al bolsillo de la ciudadanía”. “Si conseguimos que no incluya en la factura el tratamiento de lodos y las tarifas sociales que, además, es algo que corresponde asumir al propio Ayuntamiento, habremos contribuido a bajar un poco el impacto económico de la subida del agua”, ha recalcado.

Por otro lado, Valverde también ha avanzado que en la misma iniciativa el PSOE va a pedir un ajuste en las facturas desproporcionadas por fugas de agua involuntarias, una idea que ya llevó a Pleno en diciembre de 2022, fue aprobada por unanimidad, pero nunca más se supo.

Son muy numerosos los casos de averías, defectos de construcción o de conservación de las instalaciones interiores de una vivienda que provocan fugas de agua de las que el propietario o inquilino, no solo no es responsable sino que, en muchas ocasiones, incluso, desconoce que existen. Solo se da cuenta cuando le llega la desproporcionada factura.

La portavoz del PSOE ha detallado que, en la actualidad, existe una bonificación en la parte de alcantarillado de la factura en caso de fuga, pero no en la parte de consumo, que es el gasto más elevado del importe, por lo que ha considerado que “es bastante injusto que no se bonifique o rebaje de algún modo ese gasto, que se ha realizado de forma no deliberada”.