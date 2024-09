Moreno Bonilla "acumula promesas incumplidas" en colegios e institutos de Almería por más de 35 millones, según PSOE

ALMERÍA.- El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha denunciado que en los seis años de Gobierno del PP en la Junta hay acumuladas promesas en infraestructuras educativas sin cumplir para la provincia de Almería por valor de más de 35 millones de euros, una cuestión que “preocupa”, y mucho, a la comunidad educativa porque, “al ritmo en el que trabaja el PP en la Junta” todos los colegios e institutos o las ampliaciones prometidas en más de un lustro llegarán a terminarse, con suerte, “dentro de una década”.

Concretamente, el Gobierno andaluz tiene sin ejecutar 12 actuaciones que ha ido incluyendo en los planes de infraestructuras educativas aprobados desde 2019 a 2024 para construir 3 institutos -Los Molinos, La Vega de Acá y La Cañada-, 2 colegios -Vega de Acá y Retamar- y 7 reformas o ampliaciones de importante cuantía -en los CEIP Lope de Vega, Angel Suquía, Puche y Ferrer Guardia, en el IES Maestro Padilla, en el Conservatorio de Música y en la Escuela de Artes-. Singularmente, la situación en la que se encuentra este último centro educativo es, para Sánchez Teruel, “un ejemplo de esas promesas incumplidas”. Se trata, ha ahondado, de un edificio pendiente desde hace dos años de una reforma integral, “que tiene dependencias que se caen a pedazos” en el que “la calidad de la enseñanza que se ofrece y que se da no está acorde con las dependencias y el equipamiento que necesita”.

“Es un edificio que tiene problemas de accesibilidad y que, por su propia historia, tiene elementos de patrimonio histórico muy valiosos que hay que conservar” y que pueden perderse si no se conservan aunque, de otro lado, mantiene en su fachada un escudo franquista que Moreno Bonilla, como máximo representante de la institución titular del edificio, “aún no ha procedido a retirar, pese a que así lo estipula la Ley de Memoria Histórica Andaluza”.

El diputado socialista ha subrayado que el presidente andaluz no ha puesto “ni un solo ladrillo” en un centro educativo de nueva construcción en Almería en estos seis años” y en la capital, el último colegio de Primaria o instituto que se inauguró fue en 2018 pese a la demanda existente. “Desde que gobierna Moreno Bonilla no se ha abierto un colegio de o un instituto en la ciudad de Almería, pero tampoco se va a abrir” en la presente legislatura. “Como no tienen los proyectos, no pueden poner los ladrillos y en el tiempo que le queda a la legislatura no van a poder terminar nada” con lo que serían ya dos legislaturas en blanco en cuanto a nuevas infraestructuras en Almería.

En esta línea, el parlamentario autonómico socialista ha asegurado que lo que ha realizado hasta ahora el PP en la Junta procede de los planes de los años 2017 y 2018, con gobiernos del PSOE. “Pese a que había menos financiación y el presupuesto de la Junta tenía 1.500 millones de euros menos de los que tiene ahora como consecuencia de las transferencias del Gobierno de Pedro Sánchez, se encontraron que había obras, proyectos, licitaciones y adjudicaciones, justo lo que hoy no hay en la ciudad de Almería”, ha argumentado y ha insistido en que con el PP en la Junta “no hay proyectos” y si no los hay “no puede haber licitaciones”.