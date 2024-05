Juan Antonio Lorenzo Cazorla, nombrado vicepresidente de la Comisión de Turismo e Industria del Congreso

ALMERÍA.- El diputado nacional y secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha sido nombrado esta mañana vicepresidente de la Comisión de Turismo e Industria del Congreso de los Diputados, un cargo que asume con “orgullo” y “responsabilidad” al tratarse de áreas “muy importantes” para el país y, especialmente, para la provincia de Almería, en sectores que son muy relevantes en la economía almeriense.

“El Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo un plan de inversiones histórico en Almería que está permitiendo el impulso de nuestros sectores productivos”, al tiempo que está “creando empleo de calidad y nuevas oportunidades” en una provincia que “siempre ha estado abandonada por la derecha”. Además de las obras que se están ejecutando en materia de agua y de infraestructuras ferroviarias, el diputado socialista ha valorado también los recursos que están llegando al turismo y la industria.

En este sentido, ha destacado los más de 20 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado para este programa en el último año a la provincia provenientes de los fondos de recuperación Next Generation, entre ellos, los promovidos por los ayuntamientos de Cuevas del Almanzora y Roquetas de Mar para realizar sendos planes de Sostenibilidad Turística, así como el presentando por el Ayuntamiento de Almería para el impulso del proyecto ‘Cabo de Gata: Paraíso de Turismo Activo’ y el de Vera, que desarrollará el Plan ‘Vera, destino infinito’. Además, el Gobierno de España ha destinado este tipo de ayudas europeas a la creación del Parque Minero del municipio de Macael, para el fomento de la desestacionalización en Mojácar y para el plan para la transformación hacia un modelo turístico-deportivo promovido por la Diputación Provincial de Almería.

En cuanto al sector industrial, Lorenzo Cazorla ha puesto de relieve, por ejemplo, los 29,2 millones de euros de incentivos regionales de los fondos Next Generation que ha recibido recientemente la multinacional Cosentino, que prevé generar 136 nuevos puestos de trabajo. “Los incentivos regionales contribuyen a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE”, ha explicado y ha añadido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya invirtió en el parque industrial de la empresa en Cantoria 37 millones de euros en activos medioambientales y de seguridad y salud, 13 millones de euros en control y mejora medioambiental y un total de 27 millones de euros en inversión en activos industriales e I+D en el año 2022.